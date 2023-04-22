棗子的產季即將結束，民眾要把握最後吃一波，棗子富含膳食纖維和維生素C，農委會還稱其為「維生素C果」。內科醫師傅裕翔指出，棗子能幫助消化、協助傷口修復、血液製造、調節血壓，但也由於含鉀量偏高，所以腎臟病患者需注意攝取量。

內科醫師傅裕翔在臉書粉專提到，棗子含豐富膳食纖維，能幫助腸胃蠕動，使排便更加順暢；還有協助傷口修復的作用，因為棗子富含維生素C，可抗氧化抗發炎；棗子含有豐富葉酸，也就是製造紅血球重要成分，有助於血液製造；最後是調節血壓，棗子含鉀量偏高，有助排出多餘的鈉，利尿消水腫，但腎臟病患者需注意攝取量。

農糧署補充，棗子含維生素C、B1、B2，及鉀、鈣、鎂、磷等成分，特別是富含菸鹼酸，也就是維生素B3，在其他水果中含量較少，菸鹼酸能減輕焦慮、減低血液中有害膽固醇，民眾挑選棗子時，可選果型飽滿，果皮則是淺綠，而且有光澤，果蒂周圍凹陷寬廣，外觀光滑平順、沒有皺褶，回家後放於塑膠袋中，密封置入冰箱冷藏，能保持最佳風味。