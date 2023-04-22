▲林右昌押上紀念的手印，校長鍾定先（右）表示，未來將會成為具有紀念意義的裝置藝術。（徐佑昇攝）

▲基隆市長謝國樑（中）、前市長張通榮（右二）亦有出席基中校慶。（徐佑昇攝）

▲基中同學在攤位準備食物中。（徐佑昇攝）

▲校慶同時有舉辦園遊會，有許多同學參與。（徐佑昇攝）

22日為國立基隆高級中學創校96年校慶，身為基中史上第一位「內政部長校友」的林右昌也出席慶祝，此外還有前市長張通榮、市長謝國樑也都參加慶祝，也創下史上第一次三位「基隆市長」出席基中校慶的紀錄。林右昌表示，感謝基中的栽培，也鼓勵同學們多多朝自己夢想邁進，並祝賀基中96年生日快樂，並在校方的安排下留下手掌拓印，未來在校園整修會成為裝置藝術。

基中史上第一位內政部長 林右昌出席校慶勉勵學弟妹

內政部長林右昌22日出席基隆高中96年校慶，林於致詞時表示，當年他來校慶還是市長，現在是部長，同時他應該是基中創校以來第一位擔任內政部長的校友，也很感謝基中師長對他的栽培，當年的同學們現在在各行各業也都很優秀。

林右昌也提到，當初在當學生的時候，看到有長官或貴賓致詞，也不是很喜歡聽，不過想跟學弟妹分享，當初他讀書的禮堂就和現在相同，而也很感謝校長和老師努力，讓基中的設備更新進步，所以恭喜學弟妹可以有比較好的環境可以學習。

林右昌強調，現在已經跟以前不同，是終身學習的時代，不是像以前考完大學聯考就不用再學習，也祝福各位學弟妹可以持續學習，朝自己的夢想邁進。

林致詞結束後，基中安排林右昌留下手掌的拓印，校長鍾定先表示，未來幾中的校門和圍牆會重建整修，希望也可以將傑出校友與貴賓的掌印留下，未來會成為具有紀念價值的裝置藝術。有趣的是，基隆市長謝國樑、前基隆市長張通榮也有出席校慶，另創下基中校史首次有三位「基隆市長」蒞臨校慶的紀錄。