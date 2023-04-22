大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動21日晚間11時5分正式起駕，大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自扶轎恭送媽祖出城，但他一出廟埕就伸手抓兒子、前主委顏寬恒換手扶轎；顏寬恒22日澄清，醫師有交代不能太勞累，其父基於責任感參與起駕活動，很多新聞都寫得誇張了，「他還好啦」！

大甲媽遶境隊伍今（22）日上午11點半抵達龍井、大肚交界。（馮惠宜攝）

大甲媽遶境隊伍今（22）日上午11點半抵達龍井、大肚交界，與去年時間相較慢了2小時40分。顏寬恒表示，這是疫情趨緩之後的大甲媽遶境，所有鄉親都非常期待鑽鑾轎，21日起駕後，遶境隊伍凌晨4點到沙鹿，看到滿滿鄉親湧入，還有無數志工與熱心民眾無償提供食物、飲料。今年參加遶境的人數比往年還多，天氣也很好。

大肚區公所在龍井、大肚交界設置站棚提供大甲媽遶境隨行信眾水及毛巾等補給品。（馮惠宜攝）

對於外界關心顏清標身體狀況？顏寬恒說，「他還好啦」，主要是醫師有交待，他不適合過度勞累，但父親基於責任感參加起駕儀式，新聞寫的有點誇張，其實他身體狀況沒問題。

顏寬恒強調，包括醫師、親友都希望父親能充分休息，所以從前年開始到今年都一樣，其父走不到的，都由他補走到，三年都一樣。