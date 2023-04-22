桃園市婦女會今天舉行母親節表揚大會，13區各選出1對模範婆媳作為楷模表揚，由市長張善政頒獎。談及相處的維繫之道，獲獎的婆媳異口同聲說「尊重非常重要」，即便年輕人與長輩生活習慣不同，但仍可以相處得很融洽。

張善政表示，太太或媽媽都為每個家庭撐起一片天，母親節即將來臨，在此也對天地下的媽媽們獻上最崇高的敬意與祝福。張善政感嘆，雖然他的母親已經不在，但在母親節前夕特別能感受到母親懷胎生子、拉拔子女長大的偉大。

中壢區模範婆媳由71歲的陳銘椒（右三）、48歲的媳婦許依嵐（左三）獲得。（陳夢茹攝）

中壢區模範婆媳，71歲的陳銘椒過去是名護理師，也是為標準的職業婦女，她將對舞蹈的熱愛帶進學校、里民活動中心，利用早晚閒暇之餘教導其他婆婆媽媽做運動；48歲的媳婦許依嵐婚後住在婆家，與丈夫育有1名就讀大學2年級的女兒，平時協助丈夫經營網路團購工作，販售琳瑯滿目的生活用品。

談及相處之道的訣竅，陳銘椒與許依嵐都認為「尊重」2字最為重要。陳銘椒說，許依嵐嫁進來後雖然與他們同住一個屋簷下，但分屬不同樓層，平時不會互相干涉，尤其年輕人習慣晚睡晚起，長輩習慣早睡早起，這個生活習慣與時間差異很大，但其實只要互相尊重，平時不撈叨、不干涉，假日有時會一起下廚吃飯，感情非常好。

桃園市長張善政頒獎給中壢區模範婆媳。（陳夢茹攝）

社會局表示，截至今年3月底，桃園女性人數已達116萬1026人，比例約為50.6％。市府為兼顧南、北區婦女服務資源平衡，除了桃園市婦女館及婦女中心，市府也將於平鎮義民社福館3、4樓規畫設置桃園市婦幼館，預計今年完工後由社會局規畫，設置公托中心、南區婦女中心、南區新住民家庭服務中心及未滿20歲懷孕服務據點，為不同生命階段的女性提供多元服務。