屏東縣政府為培力部落經紀人才，辦理長達8周的部落經紀人課程，包含文化資材、商業模式、藝術經紀等專業職能，活動於22日圓滿結束，屏東縣政府原住民處長顏成仁特別表揚表現傑出的6位學員，親自頒發「大拇指獎」、「從頭到尾獎」、「全都給你？」等以部落用語命名的特色獎項，獎勵學員在課程中優異表現。

顏成仁表示，這次課程中共有16名積極參與課程並符合考核標準的學員，也能夠完成筆試及面試考核認證，期盼未來能將所學發揮出最大的價值，為部落文化與產業發展注入新的活力。

負責課程規畫及考評機制設計的屏東大學文化創意產業學系教授葉晉嘉特別提到，能夠持續跨域共學的能力很重要，同時也鼓勵學員通過考試之後，能蹲點從事地方創生業務。

原民處說明，部落經紀人課程結束後，仍需經過「商業模式」、「財務分析」、「市場評估」、「行銷策略」四項能力考核認證，採筆試與面試方式進行，成績及格者即給予結業證書，也期望每位同學都能通過測驗，成為協助部落文化和產業的專屬經紀人。