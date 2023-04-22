幫助畢業生順利銜接職場，今年上半年最大場的就業博覽會「富市台中，就業成功」22日在中興大學登場，總計有包括台積電、友達光電等65家廠商參加，提供6600個職缺，吸引超過5500名求職者，許多攤位都是大排長龍，勞工局初步估算，媒合率約可達7成。
這場就業博覽會場中設置製造業、科技業、服務業、視訊徵才4大專區，吸引許多即將畢業的學子來尋覓好工作。中興大學校長薛富盛表示，台灣經歷3年的疫情，使得產業、社會及民生都變得更加兼任，學校與市府合作舉辦就博會，讓台中地區的青年能透過此平台找到理想工作。
勞工局主任祕書賴緣如則說，市府秉持15項守護台中幸福政策，吸引企業投資，包括速聯集團投資百億元興建潭子新廠、廣三崇光於烏日投入200億元打造全國最大娛樂購物城等，若加計台積電投資，截至今年2月底，累計廠商投資台中的金額達2兆985億元、創造逾2萬3000個就業機會，也帶動在地民眾創造多元就業。
就讀大四的陳姓學生說，他第一次參加就業博覽會，市府事先提供登錄個人求職資訊及專區套印履歷服務，能馬上排隊面試，很開心順利錄取友達光電及大立光電。
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