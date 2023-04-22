惡性重大、不可能假釋的殺人犯，意外改寫人生結局！關鍵在於得來不易的「第二次機會」。

發掘這樁奇聞的是美國哥倫比亞廣播公司特派記者貝格諾（Daivd Begnaud）。日前他請訓犬師亞洛伍德（Bradley Arrowood）到府指導愛犬，訓犬師聊起人生峰迴路轉的故事，貝格諾追查之下大感驚異。

故事從1974年說起。當時年僅36歲的布朗（Jerry Brown）在加州州長選舉勝出，成了「全美最年輕州長」，任內以鐵腕因應高犯罪率，實施加州第一套強制量刑法，諸多類似法案也由此催生。布朗1983年卸任時，加州監獄數從12處增為33處，囚犯從2.5萬人陡增至17萬人。

Dog trainer Bradley Arrowood knows all about the power of second chances — he’s been working to redeem himself after spending 25 years in prison.



Arrowood and former California Gov. Jerry Brown told @DavidBegnaud a “little bit of investment" can change lives. pic.twitter.com/UdwUg76Phi — CBS Mornings (@CBSMornings) April 7, 2023

受到布朗嚴懲犯罪政策的衝擊，亞洛伍德（Bradley Arrowood）殺害妻子的外遇對象，原本10年有期徒刑變成無期徒刑，且無假釋可能。入監服刑之後，女兒只能安置於寄養家庭，他終於感受到牢獄生涯造成的衝擊，心生「至少不讓女兒丟臉」的目標：「我不希望她以我為恥。我沒機會出獄，但我得做個榜樣。」

亞洛伍德循規蹈矩，成了囚犯楷模，獄方讓他參加「生命之爪」（Paws for Life）計畫，訓練流浪犬以利出養、投入服務。這項計畫最初宗旨是讓收容所難逃一死的流浪犬有機會活下去，卻也對獄中囚犯帶來深遠影響。亞洛伍德說：「狗狗讓我們有機會回歸人性，把情感帶回獄中，讓我們回歸『外面』的世界。倘若沒有那些狗，我就不會有正常生活的能力。」

布朗曾兩度出任美國加州州長，退休後住在加州北部科魯薩郡（Colusa）鄉間的家族農莊。（資料照／美聯社）

2010年布朗再度當選州長。他不像年輕時鼓吹嚴刑峻法，除了心態轉變，聯邦法院也下令人滿為患的加州監獄紓減囚犯數。布朗就任時，加州獄囚約4000人不具假釋可能，包括亞洛伍德。

州長是唯一有權替囚犯減刑的官員。典獄長高度重視訓犬計畫，把亞洛伍德列入推薦名單交給州長。布朗未直接釋放亞洛伍德，而是給他機會證明自己值得減刑。

2018年，入獄25年的亞洛伍德申請假釋，洛杉磯地檢署持反對意見，理由是此人案底與吸毒紀錄「惡性重大」，對社會仍有風險；然而假釋委員會認為亞洛伍德具備能在出獄後順利生活的良好條件，一致同意讓他假釋出獄。

布朗第二次出任加州州長時改弦易轍，讓部分表現良好的死刑犯假釋出獄。（示意圖／Shutterstock）

經由記者安排，出獄5年的亞洛伍德與布朗見了一面，談起出獄後的人生旅程。他先到中途之家重新適應社會生活，後來進了加州州立大學洛杉磯分校成為全職學生，取得組織溝通與應用溝通學士學位。他也與兒時玩伴結為夫妻，開業經營訓犬服務。

布朗問起，監獄有哪些地方需要改進？亞洛伍德認為，體制需要稍微朝舊時的做法調整，「以前有機會力求表現證明自己可以出獄，這樣才有辦法繼續過日子、回到曾經熟悉的生活，而不是把還沒學會任何技能的人放出去」。

亞洛伍德此行還有另一項實際的收穫，那就是訓練州長的愛犬。他向訓犬受挫的州長打包票：「不出幾個星期，就會有神奇的成效。」

布朗、亞洛伍德與眾多流浪犬，因為獲得珍貴的「第二次機會」，餘生有了不一樣的旅途。