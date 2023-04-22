今年第1場開嘉市集今在嘉義文化創意園區盛大開幕，現場人潮爆滿。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府為推動青年創業，首創「實戰市集」，連2年開辦「開嘉！Open Possible Market主題市集」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府為推動青年創業，首創「實戰市集」，連2年開辦「開嘉！Open Possible Market主題市集」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府為推動青年創業，首創「實戰市集」，去年開辦「開嘉！Open Possible Market主題市集」，每次2天活動都吸引逾3萬人次參與，上百攤位2天總盈收皆破百萬元，今年市府再以全新設計與視覺形象，規畫每兩個月舉辦1次開嘉市集，分別在4月、6月、8月、10月和12月的第3周在嘉義文創園區登場，而市府選出的8支團隊就潛伏在170家市集中，透過觀摩和實戰練手腳。

今年第1場開嘉市集今在嘉義文化創意園區盛大開幕，現場人潮爆滿，反應相當熱烈，建設處長田長沛說，創業真的非常辛苦，加上近年來大環境的挑戰越來越嚴峻，不管是少子化、疫情、通膨等，都衝擊著創業的熱情，強調市府最重要的目標就是「拚經濟」，青年團隊的創新活力絕對是城市永續發展的基礎，自然要持續支持。

田長沛說，為點燃創業的火苗，市府策略規畫推出各階段創業計畫，並以「開嘉市集」全台品牌共融的平台，讓想創業的團隊來測試市場反應，至於「青創獎勵補助計畫」主要針對創業啟動、經營優化來精進團隊，另「地方型SBIR計畫」讓團隊技術含量再提升，而這些階段性計劃都是為在「嘉」創業年輕人建構完善的創業藍圖。

田長沛說，今年開嘉實戰市集第一階段入選8支創業團隊，包括風格餐飲類的22甜點製造所、裏隅、嚐腸、蘇比黛西、宅意JAII TEA、小斗笠、C'EST C'EST PÂTISSERIE及原創設計的杉文皂室，都會在今天的開幕場次搶先曝光，希望藉每2個月的實戰演練，以及導師團隊的調整建議，讓創業整體品牌運作更加完整成熟。

除正取8隊外，建設處工商科長黃淑雲說，明天還會有備取團隊到場見習，見習完會有專業老師協助調整商品陳設、品牌架構等，目前是選出10攤進入開嘉市集。

去年從6月至2月「開嘉！Open Possible Market青年創業實戰主題市集」只辦了7場就創下了25萬人次以上的參與人潮，不論是攤位呈現、品牌風格或者演出團體的演出內容，都受到消費者的支持，同時也培育了嘉市在地7組創業團隊，黃淑雲指消費者會不請自來，主要是參與的攤位不只有品牌，也自帶粉絲和流量，才會讓開嘉聲勢如此驚人。