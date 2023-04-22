2023宜蘭桐花祭系列活動從4月21日至5月1日期間陸續開辦，今天（22日）與明天在員山望龍埤舉辦桐花祭－謐境悠遊活動，在客語樂音與雪白桐花環抱浪漫氛圍下，邀請大家走入客庄，漫步桐林。

宜蘭縣政府表示，每逢4、5月季節，有著「情竇初開」花語的油桐花總會在蓊鬱山林間隨機綻放清新的粉白，展現春天專屬的浪漫情懷，今年縣府共精心設計3條桐花小旅行路線，分別為望龍埤及宜大實驗林場桐花小旅行、礁溪賞桐賞螢小旅行、三星拳頭姆步道桐花遊。

每條路線皆與在地青年團隊合作，推出桐花限定特色商品，凡報名參加桐花小旅行活動並全程參與者，即可獲得相對應路線的限定商品。

4月22、23接連兩日，縣府在員山鄉望龍埤辦理2023宜蘭桐花祭-謐境悠遊活動，今天特別舉行開幕儀式，有客語歌手曾怡玲、憲明國小花鼓及陶笛隊帶來客家樂音，還有專業茶藝師引領品嘗客家風味茶點。

縣長林姿妙表示，桐花開的時候，就是大家相聚的時候，今年的桐花祭活動很精彩，除了3條路線小旅行外，還有今明2天在員山望龍埤的謐境悠遊活動，邀請大家搭乘桐花接駁專車，相約走出戶外，在桐花美景的相伴下，享受湖畔音樂盛宴、悠閒走逛小農市集、感受客家風情，體驗宜蘭的獨特魅力。