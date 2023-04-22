林書豪繼續帶領高雄17直播鋼鐵人朝著闖進季後賽目標邁進！林書豪22日全場投20中10、罰9進7，攻下全場最高30分，外加5籃板、2助攻、1抄截，帶領地主鋼鐵人113比88輕取新竹街口攻城獅，除了勇奪7連勝，也跟聯盟第4台新夢想家之間勝差僅剩1場！

面對「傷」到僅剩10人可以登錄的攻城獅，鋼鐵人一開賽意外處於落後，幸好林書豪的「三分打」帶起9比0猛攻，一舉幫助鋼鐵人超前，打完首節，鋼鐵人27比24領先，豪神首節投9中4，拿10分、3籃板，沒助攻且有2次失誤。

鋼鐵人次節一開始就打出12比4，也把領先差距擴大到兩位數，儘管攻城獅想靠阿提諾、太樂兩名洋將追分，但在上半場打完，鋼鐵人續以56比44領先，林書豪半場貢獻18分、4籃板及1助攻，鐵米12分，攻城獅以阿提諾10分最高。

來到第三節，鋼鐵人換成鐵米發威，很快就把領先差距到擴大到20分以上，不過上半場就跟鐵米爆發衝突的太樂，第三節換跟孫思堯對上，場上火藥味逐漸濃厚，打完前三節，鋼鐵人比大幅領先，林書豪拿26分、5籃板、2助攻與1抄截。

攻城獅雖趁著林書豪末節還沒上場的空檔，一度縮小差距到15分，可是鋼鐵人隨即換上林書豪，帶起一波13比4小高潮重新拉開，林書豪也在最後7分27秒宣告功成身退下場休息，畢竟場上局面早被鋼鐵人控制，勝負也提前底定。