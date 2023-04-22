此次共有70名模範勞工及39家優良工會獲表揚。（洪靖宜攝）

51勞動節即將來臨，高雄市府表揚模範勞工暨績優工會，22日下午在林皇宮舉行頒獎，一共有70名模範勞工及39家優良工會，市長陳其邁肯定他們堅守崗位與辛勤付出。當選勞工涵蓋各行各業，除有公司主任研究員、雕刻師傅，還有遠到台灣打拚的外籍勞工。

高雄市模範勞工暨績優工會表揚活動，22日下午在林皇宮舉行，由高雄市長陳其邁頒獎表揚70名模範勞工及39家優良工會，他表示，感謝勞工朋友們打拚造就市政建設及工商發展，高雄奠定在百年城市發展脈絡及深厚的人文底蘊上，持續匯集新創能量，並藉由產業轉型、招商引資，創造更多就業與成長，持續照顧好勞工朋友權益及生活。

今年當選的模範勞工在各領域上都有傑出、精彩的表現，像是43歲的陳育民擁有台灣大學博士高學歷，畢業後就於長興材料工業（股）公司擔任主任研究員，擁有多項專業創新研發專利與證照，更將所學知能貢獻職務，領導企業團隊凝聚能量，開創獲利與進步。

另1名模範勞工許育仁，51歲的他，從19歲時即成為雕刻師傅，不僅保留傳統神佛像莊嚴，還因應時代，加入現代寫實與創意，還是榮列為高雄市文化局列冊之文化資產保存技術「神像整修」及保存者，為傳統工藝盡一份力。

另外，還有20名外籍勞工獲獎，其中，印尼籍莉娜從8年前來台擔任家庭看護，真誠盡心照顧獨居雇主，她則說，很感謝遇到好雇主，把她當成自己家人對待，每天都很快樂；越南籍模範外國人阮庭輝從9年前到台灣工作，任職製造業，日積月累每天學習3句中文及製圖繪製，也在台灣工作時認識另一半，2人同心協力在台灣努力。