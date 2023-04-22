蔡英文總統22日到雲林縣虎尾鎮「馬光有機集團栽培區」，了解大糧倉計畫推動情況，大糧倉計畫主要目的為發展台灣有機農業，提升國產糧食自給率，幫助台灣農業轉型升級，有機集團栽培區的設置是台灣有機農業重要里程，期待這些成果進一步拓展到全國，為台灣農業的永續發展開創更豐碩成果。

蔡英文在行政院副院長鄭文燦、農委會主委陳吉仲等人陪同下抵達「馬光有機集團栽培區」，蔡英文表示，台灣農業轉型是政府一直努力的事情，在她第1任期，政府就訂定大糧倉計畫發展台灣有機農業，提升國產糧食自給率，今天是世界地球日，特別來到計畫的示範據點，見證大糧倉計畫成果。

蔡英文說，示範區從種植甘蔗轉型為有機農場後，更重視環境友善，不使用化學肥料與農藥，生產更安全健康的農產品，實現農業永續發展目標。示範區占地197公頃，今年全部進行種植後，將成為台灣西部最大有機農業生產基地，可創造的年產值預計超過1億元。

蔡英文強調「馬光有機集團栽培區」是第1座產學合作的有機示範區，透過師徒制，專業農業老師帶領實習生「作中學、學中作」，讓有機農業可以永續傳承，第1批學生將於今年6月畢業，希望透過這樣的合作模式，吸引更多年輕朋友返鄉經營，今天能有這樣的成果非常不容易，要歸功於大家的團結努力。

蔡英文最後指出，農糧署投入3億5000萬元經費，完善示範區的基礎設施與建設，也要感謝台糖公司與虎尾科技大學，積極投入政策計畫，幫助台灣農業轉型升級，謝謝大家一起為台灣有機農業開啟重要的里程，期待未來這些成果進一步拓展到全國，讓更多農民、企業、學界投入，為台灣農業的永續發展開創更豐碩的成果。