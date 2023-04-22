桃園市中埔國小22日歡度100周年校慶，市長張善政等人受邀同歡，並為操場整修、校舍粉刷美化工程暨班班智慧教室啟用剪綵。（蔡依珍攝）

桃園市中埔國小22日歡度100周年校慶。（蔡依珍攝）

桃園市中埔國小22日歡度100周年校慶，市長張善政等人受邀同歡，張善政細數上任後推動的國中小營養午餐免費等政策，全面照顧學生和老師，立委萬美玲則說，百年校舍需要經費整建，會為校舍問題持續努力，眾人一起切蛋糕，期許中埔邁入下一個百年之際，培育更多人才。

張善政說，中埔國小在歷屆校長及老師的努力下，培養出許多傑出校友，今年正式邁入100周年，並讓中埔國小一代接一代屹立不搖，也讓孩子們擁有很好的學習環境，他強調小學的教育非常重要，小學的教育做得好，後續國中、高中教育就會更順利。

張善政也提到上任後推動「國中小免費營養午餐政策」及「代理教師全年聘期」等政見，不但讓學生吃得健康，老師教學也安心，小學教育更加健全。他也祝福中埔國小在邁入下一個百年之際，辦學更為傑出、培育更多人才，為桃園打造更好的未來。

萬美玲表示，中埔國小在歷任校長、會長及老師的齊力合作之下，每一個孩子都在學校獲得非常快樂的童年，未來在中埔國小校舍重建方面，相信市府能為中埔國小進行最好的規畫，她也會在中央為中埔國小校舍問題而努力，祝福中埔國小100歲生日快樂。副議長李曉鐘也表示，中埔國小校舍確實需要經費整建，市議會將給予桃園教育預算最大的支持。

中埔國小校慶籌備委員會主委童順德表示，自己是中埔國小第50屆校友，很榮幸能承辦100周年校慶，能為學校及教育盡心力是很大的福氣。眾人一起切蛋糕、唱生日快樂歌，並為操場整修、校舍粉刷美化工程暨班班智慧教室啟用剪綵。