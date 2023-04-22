響應世界地球日，新竹市政府22日於大湳雅公園舉辦「免廢市集‧野餐派對@新竹市」，現場也安排許多節目，包含南華國中的太鼓表演、環保劇場、聽故事拿繪本等，吸引超過2000位民眾共同響應。新竹市長高虹安也將家中閒置的二手物拿到現場擺攤，呼籲民眾共同響應惜物愛地球，響應別具永續意義的世界地球日。

近年來環保意識抬頭，民眾對重複使用、資源永續的觀念越發重視，今免廢市集活動更是盛況空前，共有約200個家庭參與市集擺攤，物品件數超過6000件，以「不用交換、不用金錢」的理念，與他人「免費分享」生活小物，省去許多不必要的資源浪費。

高虹安也加入惜物行列，在免廢市集中擔任攤主，與市民分享曾經陪伴自己的各類生活小物，他說，以前穿的衣服因當上市長後就較少機會穿，或者是目前用不到的生活小物，包含帆布袋、收藏品，透過市集正好可以把心愛物品分享給用得上的人，心情感覺特別愉快。

今免廢市集也安排「聽故事拿繪本」、「全民綠生活，隨手做回收」、「永續發展目標介紹」等節目，盼透過透過歡樂的市集傳遞環保觀念。今年所有場次「維修聊天室」皆會現身服務，歡迎市民們前來讓家中故障電器重獲新生。

市府環保局表示，「免廢市集‧野餐派對＠新竹市」今年還有3場次，活動日期為5月20日（六）、9月16日（六）、10月21日（六）下午1時30分至5時30分，地點皆為大湳雅公園走道兩側，地址是北區湳雅街31號，市集日期可能因天候等因素異動。