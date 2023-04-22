大陸《法治日報》22日報導，去年以來，大陸不斷有人誇大治療2型糖尿病核心成分降血糖藥（注射筆）「司美格魯肽」的減肥功效，不法分子瞄準「商機」，非法產品在醫美領域氾濫。今年3月，浙江省紹興諸暨市公安局食藥環知森大隊偵破大陸全國首例非法研發、生產、銷售「司美格魯肽」案。初步查明，此類「三無」假藥層層加價暴漲50倍出售，已流入20多個省分，銷售金額逾億元（人民幣，下同）正擴大偵辦中。但因處罰較輕，難以形成震懾。

《法治日報》報導，據了解，「司美格魯肽注射液」目前為大陸國家醫保目錄中的乙類藥物，要求的適應症是成人2型糖尿病患者，在大陸尚未獲批適用於肥胖症、減肥等的治療。值得注意的是，除了嘔吐等正常的副作用外，「司美格魯肽」還可能導致肝腎損害，甚至誘發甲狀腺C細胞腫瘤。因此，它即使作為降糖藥使用，也有嚴格的適應症與禁忌症，只適用於極少數特定患者。

目前，3毫升規格藥物在諸暨市人民醫院的售價為813元每支。而同樣規格的司美格魯肽，網路售藥平台已超過1500元，近乎翻倍。

諸暨市公安局食藥環知森大隊承辦幹員馮昱說：「我們查獲的那批非法產品，裡面的『司美格魯肽』含量微乎其微。各級代理商都是加價出售，到消費者手上，價格可能已經翻了50倍。」

《法治日報》以相關詞彙「一針瘦」「爆瘦液」搜查，發現有些店鋪也在出售「輕盈素」，兩瓶2毫升的組合售價約300元，號稱韓國原裝進口，美容院級產品。店鋪的評論中，有不少人分享自己注射「司美格魯肽」減肥的效果。然而，該產品包裝和食藥環知森大隊查獲的那批非法產品一模一樣。

「事實上，除了盲目用藥本身可能引起的風險，藥品運輸、保管過程中可能發生的品質變化同樣值得重視。」馮昱介紹，「司美格魯肽」需要2℃至8℃冷藏保存，流入市場的非法減肥注射劑，如果儲存條件不嚴格，不僅減弱效果，甚至會加重副作用。

今年大陸的「3·15」國際消費者權益日晚會也曝光了一批頂著「妝字型大小」備案銷售的美容針劑，這些產品不僅對人的安全風險極大，而且產品價格不透明，生產資質不全，利潤高達10倍。

警方發現，該團夥為牟取暴利，形成了假藥市場利益鏈，窩點造假、專人行銷、終端銷售等環環相扣。不法分子招募專業人員在公司內設立實驗室，打造一個以家族關係為紐帶的「原料研發＋生產製造＋包裝銷售＋品牌營造」的團夥，以低廉成本生產「司美格魯肽」假藥，再成立專門宣傳團隊在社交平台、電商平台進行虛假宣傳，就此形成了假藥銷售網路。

馮昱結合同類型銷售假藥案的偵辦情況指出，不法分子之所以鋌而走險售賣假藥，除了受暴利驅使，還因為他們存在僥倖心理且法治意識淡薄。「很多假藥並不會致人死亡，實踐中多適用輕刑、緩刑甚至僅適用罰金等附加刑，難以起到懲戒震懾作用，不少不法分子都是累犯，有的在緩刑期或取保候審期間仍繼續賣假藥。」