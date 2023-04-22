夏天即將來臨，已經有不少人都換上輕薄的衣物。一名女網友表示，自己相當怕熱，常常出門沒多久就全身大爆汗，近日外出時，穿了一件小可愛背心再搭上透膚外套，結果友人看到卻罵「奶露出來了」，讓她覺得有些受傷。貼文一出，不少人認為她的朋友根本多管閒事，但也有人認為，會這樣特地提醒，或許有幕後原因。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前因為天氣熱，她穿了一件小可愛背心，搭配透膚襯衫外套及牛仔長褲，「沒有露肚子，只是胸口露比較多」，未料友人看了直說：「穿太少！奶都露出來了，這是低胸裝」，讓原PO聽了相當受傷。

原PO解釋，自己平時的穿搭是比較緊身的類型，不會刻意穿得露，但由於真的很怕熱，又對身材和腿沒有自信，只能選擇上半身較輕薄的穿搭方式，否則才出門10分鐘就已經全身是汗。而原PO也認為友人這樣的說法並沒有惡意，不過她心裡仍覺得不舒服，好奇「有調適的方法嗎？」

對此，網友紛紛留言回覆，「你只要記得四個字：乾你屁事」、「我勸他是不要多管閒事喔」、「還好吧，我覺得小可愛肚子要露到10公分、下半身短褲，這樣才算很露」、「不用理他，你只需要檢討為什麼要跟這種人當朋友」、「拜託絕交，憑什麼管我穿衣服」。不過也有人認為，朋友較了解原PO的生活情況，會這樣提醒或許真有背後的原因。