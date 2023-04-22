觀察者網22日報導，大陸官方微信公眾號「商務微新聞」消息，中國大陸商務部部長王文濤當地時間4月21日上午，在巴黎與法國外交部外貿部長級代表貝什特舉行會談，就落實中法元首經貿共識、擴大雙邊貿易投資合作、進一步便利兩國商務人員往來、維護多邊貿易體制等議題深入友好交換意見。

據悉，大陸商務部長王文濤6日在法國總統馬克宏訪中期間在北京舉辦中法企業家委員會第五次會議之餘，集體會見了部分隨同的法國企業代表，鼓勵法國企業著眼長遠，繼續擴大對華投資。其中包括法國巴黎銀行董事長樂明瀚、施耐德電氣集團董事長趙國華、米其林集團董事長孟立國、路威酩軒集團祕書長雅麥等。

王文濤表示，中國式現代化將為包括法國企業在內的全球各國企業帶來新機遇。他強調，中國將堅定不移擴大開放，願和歐方一道為中歐間相互投資提供更加公平、透明、可預期的營商環境，鼓勵法國企業著眼長遠，繼續擴大對華投資，共同反對「脫鉤斷鏈」，維護中歐產業鏈供應鏈穩定。雙方還就擴大法國優質產品進口、便利雙方人員往來、加強中法人文交流、中歐產品標準接軌等議題進行交流。