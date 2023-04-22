新北市連2日發生槍擊案，警政署長黃明昭今親自坐鎮新北市，他表示，黑道幫派數度吸收青少年，唆使開槍後再到案自首，規避相關刑責，相當惡劣，雖然嫌犯已投案，但「投案不等於結案，警方絕對會追查到最後一名黑幫涉案份子」，他表示，目前已鎖定竹聯幫弘仁會涉及當鋪槍擊案。

新北市警局今召開會議，針對幫派利用少年犯案部分，為遏止歪風，新北少年警察隊針對全市少年涉參與組織幫派情形全面實施清查，結合教育局、少年輔導委員會及少年法庭，建立合作安全網絡，提供家長親職教育及多元就學就業管道，將視少年受危害狀況施予短期收容等保護措施。

黃明昭今到場勉勵各單位主管，共同做好治安工作，他表示，經專案小組認真追查下，教唆犯罪的主嫌已經掌握，經過清查，應該與竹聯幫弘仁會有關，其中也涉及與華山幫的糾紛。

他強調，警政署對少年被黑幫吸收事件非常重視，已要求各縣市針對有可能被吸收少年，尤其中輟或不在學或就業的少年，從關懷中挖掘是否有被吸收狀況，警方絕對會打擊吸收的幫派，至於有黑幫疑似想製作不在場證明，他表示，任何犯罪都有脈絡、蛛絲馬跡，製造不在場證明或到天涯海角，警方絕對有能力繩之以法，對黑幫絕對零容忍，絕對一個個抓，不會鬆手。

另外，警政署已實施二階段系統性掃黑工作，針對幫派公開活動與相關衍生犯罪，全台實施同步擴大臨檢、掃黑、打詐、緝毒及肅槍行動專案，總計查獲幫派分子474人，其中竹聯幫204人（含明仁會103人）、天道盟44人、四海幫11人、地方幫派組合215人，壓制囂張氣焰。

針對警政署放寬警察人員與特定對象接觸交往的報備程序，黃明昭表示，警察對治安的維護，需要違法事證情報收集，如果跟民眾脫節，沒辦法掌握近一步的線索或情報，打擊黑道幫派，一定要有所接觸才能掌握黑道，了解幫派從事的違法情形或組織運作，以便後續打擊。