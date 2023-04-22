李姓犯嫌於一處電器行出沒，行經該店家時見貨車司機卸貨之隙，順手牽羊拿了貨品後快步離去。（簡銘柱翻攝）

台北市中正區商圈日前發生連續2起商品遭竊案件，經忠孝東路派出所員警調閱監視器畫面後掌握1名年約50歲的李姓犯嫌，孰料李嫌竟於其他分局探友時遭警查獲，李嫌對於犯行坦承不諱，全案依竊盜罪移送臺北地檢署偵辦。

趁物流司機沒注意竊走商品 竊賊到警局探望通緝友時遭逮

警方調查，李姓犯嫌先於3月中旬，於中正區一處物流商貨架處徘徊，見四下無人便上前將貨架上包裹拿走，快步離開，犯後還故意於四處繞行，試圖躲避警方查緝；數日後又故技重施，於一處電器行出沒，行經該店家時見貨車司機卸貨之隙，順手牽羊拿了貨品後快步離去，同樣的也以步行在附近繞圈後再搭乘捷運離開。

警方獲報後立刻積極調閱監視器，發現2次犯嫌穿著及特徵神似，經比對後確認均為李嫌所為，旋即策畫逮捕行動，並通知協尋。李嫌還自以為神不知鬼不覺，大搖大擺去其他分局的派出所探望通緝遭逮的友人時，反遭現場員警盤查詢問，並通報忠孝東路派出所員警前來，李嫌才知自己早已被警方鎖定，悔不當初。

中正第一分局呼籲，物流商除應確保擺放貨物的貨架確實上鎖，於卸貨或搬運貨物時盡量不讓貨品離開視線範圍，避免有心宵小逮到機會犯案，另外也告誡民眾切勿心存僥倖，警方對於任何犯罪行為都會全力偵破，維護轄區治安。