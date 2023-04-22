台南市南化區有與沖繩齊名的關山手工柴燒黑糖，有經常獲獎的龍眼蜂蜜，4月的寶光聖堂還有大片盛開的花旗木花海，地方結合3大優勢，22日首次舉辦蜂蜜黑糖尋花活動，吸引超過1000人到場，體驗在花海下野餐的浪漫滋味，民眾直呼甜到心裡。

關山里是台南市最偏遠區域，範圍已在中央山脈西阿里關，卻因此最少人為破壞，居民種植芒果、甘蔗與養蜂都維持高品質。

不同於市售的再製黑糖，關山里民自種白甘蔗，榨汁後以柴燒慢慢熬煮的黑糖，成本高、時間久，不僅是台灣最大的手工黑糖產區，產品更與日本沖繩黑糖齊名。

南化區龍眼樹多，天然環境吸引蜂農養蜂採蜜，採出的蜂蜜常在全台評鑑比賽中得獎，與黑糖成為南化兩大特產。

每到4月，寶光聖堂內300株花旗木盛開，一大片粉紅花海相當壯觀，地方迎接賞花人潮，22日首次在寶光聖堂舉辦市集活動，吸引超過千名遊客在花旗木樹下野餐，一邊賞花，一邊感受蜂蜜、黑糖的浪漫甜滋味。

南化區長徐全立表示，活動提供80個食農體驗小旅行名額，準備2輛遊覽車從火車站載送報名遊客到寶光聖堂賞花，再到關山里體驗黑糖剉冰，大受歡迎，一開放報名即額滿。

南化也是芒果產地，台南市長夫人劉育菁當場示範黑糖及蜂蜜的多元食用方式，在芒果青剉冰淋上黑糖水及蜂蜜，再灑上黑糖粉，推出南化風味的剉冰。