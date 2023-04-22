為解決桃園市八德地的交通壅塞狀況，市府擇定在距離大湳交流道約400公尺處設置八德轉運站，盼能以大眾運輸工具紓解龐大的車流量，不過八德轉運站的建置卻一波三折，從土地取得就困難重重，動工後的完工日期卻不斷延後，引起在地民眾抱怨。對此交通局回應，八德轉運站原訂6月完工，因建造變更程序及配合轉運站用地周邊灌溉溝渠工程施作，完工月份調整至9月。

八德轉運站新建計畫最一開始原本是以2022年底啟用為目標，苦於遲遲找不到公有地，導致計畫卡關，後改採承租私有地建置，不料由於每年租金恐高達幾百萬元，遭議會強力否決，回頭再次調查大湳交流道附近的公有地出售意願仍遍尋無果，最後以每年292萬5千元承租私有地，並簽約20年。

八德轉運站新建計畫於去年8月動工，不料完工日卻頻頻延後，遭眼尖市民發現。從市府的資訊可以得知，去年8月動工時稱預計今年4月完工，去年10月市政會議改稱今年6月完工，本月工作報告又改為今年9月完工，引起在地民眾熱議，紛紛抱怨「一拖再拖」、「市政府的施工品質跟速度就是如此」。

交通局回應，八德轉運站新建計畫原訂6月完工，不過因為建造變更程序及配合轉運站用地周邊灌溉溝渠工程施作，考量必要程序及工程時程需求，所以完工月份調整至9月。

交通局表示，目前正在盤點調整公車路線，市區客運路線713、715、716、720（桃園市接駛國道客運9089的新試辦替代路線）等4條，業者初步表達有進駐意願，其餘路線仍在與業者針對路線調整、駕駛人力成本、班次等做綜合評估。