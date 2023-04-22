日前出訪新加坡的新北市長侯友宜將於今(21)日返台，昨日上午，侯友宜也拜訪新加坡副總理黃循財，讓訪星之行的格局提升到國家領導人的層級。時事評論員「歷史哥」李易修今日在《周末大報卦》節目中指出，侯友宜拜訪新加坡對他參選總統將會有巨大加分，不僅是展現「市政與國政息息相關」，還凸顯國民黨的歷史優勢。

「新加坡才是真正在搞外交」，歷史哥分析昨日黃循財在臉書上公布的照片，侯、黃兩人穿著對等，面帶笑容，氣氛相當輕鬆悠閒，黃循財也提到談話內容，就城市發展等議題與侯友宜交換經驗。

歷史哥指出，新加坡雖然也有市長的職位，但就是5個區的區長，整個國家就是一個城市，「新加坡的市政就是國政」，總理則是再加上主管外交、國防的事務，而侯友宜最缺乏的就是國政經驗，也被綠營攻擊無心市政，此次訪問新加坡，正好就能證明「市政與國政息息相關、相互連結」。

而臉書貼文中，黃循財特地提起 2019 年侯友宜曾來訪、稱侯是「老朋友」，也提到新加坡和新北市有長久的、友善的情誼。歷史哥認為，在華人圈、善於國際外交的政治團隊都會特意去連結歷史。從歷史角度分析，李顯龍的父親、新加坡國父李光耀，與先總統蔣經國，當年新加坡被馬來西亞踢出被迫獨立成為「亞細亞的孤兒」，而台灣也是亞細亞的孤兒，算是同病相憐，因此新加坡也與台灣有很多特殊的關係，如星國到台灣移訓的星光部隊。

歷史哥強調，這就是中華民國、特別是國民黨與新加坡的特殊關係，侯友宜此行訪星，不只是把「市政上升到國政層級」，新加坡也是華人國家，凸顯國民黨作為「華人第一個民主政黨」在國際議題上有其特殊性。

歷史哥認為，國民黨過去一直把歷史當成包袱，但此行是展現出國民黨的歷史優勢，用深厚的歷史積累，才能做到這些訪談，國民黨一直有很多的資源，只是不會運用，但若用的好就是積累，用不好才會是包袱。

歷史哥也說，國民黨的歷史積累，豈是30年的民進黨可以比擬，若換作民進黨去新加坡能做到嗎？別忘了前民進黨籍的陳唐山曾嗆過新加坡是「鼻屎大的國家」，不要以為新加坡人聽不懂。