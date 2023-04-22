國防部22日在桃園藝文廣場舉辦「第6屆全國高級中等學校儀隊競賽北區初賽」，11所北部地區高中職同場競技，精彩表演擠爆會場，最後成立43年的花蓮女中儀隊奪冠，莊敬高工第二名，地主隊新興高中則拿下第三名，將晉級國防部7月於兩廳院藝文廣場舉行的全國決賽。

軍方也結合穿戴體驗、生存遊戲互動、戰車模擬器互動等攤位，增進民眾對全民國防的認同與支持。（蔡依珍攝）

本次參加北部初賽隊伍有11所高中職，各個陣容堅強。(蔡依珍攝)

本次參加北部初賽隊伍有11所高中職，各個陣容堅強。(蔡依珍攝)

軍方也結合穿戴體驗、生存遊戲互動、戰車模擬器互動等攤位，增進民眾對全民國防的認同與支持。（蔡依珍攝）

軍方也結合穿戴體驗、生存遊戲互動、戰車模擬器互動等攤位，增進民眾對全民國防的認同與支持。（蔡依珍攝）

陸軍司令部表示，為推動學生全民國防教育，全國高中儀隊競賽已邁入第6屆，希望藉由活動帶動年輕學子認同國防、進而支持國防，本次參加北部初賽隊伍有11所高中職，各個陣容堅強，包括已連續6年拿下國防部儀隊競賽冠、亞軍的「新興高中」，在第3、第4屆都奪冠的「莊敬高職」，高手雲集的北區初賽，所有學子都卯足全力，揮灑青春活力，爭取晉級資格。

本次參加北部初賽隊伍有11所高中職，各個陣容堅強。(蔡依珍攝)

軍方也結合穿戴體驗、生存遊戲互動、戰車模擬器互動等攤位，增進民眾對全民國防的認同與支持。（蔡依珍攝）

軍方也結合穿戴體驗、生存遊戲互動、戰車模擬器互動等攤位，增進民眾對全民國防的認同與支持。（蔡依珍攝）

除在競賽開始之前，由陸軍樂儀隊以精湛槍法及律動樂音，為活動暖場，現場也規畫全民國防體驗及人才招募，還有未爆彈裝備陳展、傘具穿戴著裝、特戰迷彩偽裝、生命探測儀體驗、生存遊戲互動、以及戰車模擬器等攤位，增進民眾對全民國防的認同與支持，吸引許多父母帶小朋友闖關體驗，每攤都有長長排隊人龍，特別是小男孩們都玩得不亦樂乎。

軍方也結合穿戴體驗、生存遊戲互動、戰車模擬器互動等攤位，增進民眾對全民國防的認同與支持。（蔡依珍攝）

軍方也結合穿戴體驗、生存遊戲互動、戰車模擬器互動等攤位，增進民眾對全民國防的認同與支持。（蔡依珍攝）

花蓮女中學生儀隊自1980年成立，為東台灣第一支女子儀隊，曾多次受邀在重要慶典表演，是花蓮女中的門面與驕傲，遠從花蓮到桃園演出，在刀、槍、旗交錯飛揚下一舉奪冠。

新興高中是儀隊常勝軍，賽前練習吸引外國人讚賞合作。（蔡依珍攝）

桃園市今年有新興高中、內壢高中等2所學校參賽。新興高中是儀隊競賽中的常勝軍，也是多次代表桃園市進入全國決賽的優質隊伍，賽前在旁練習就吸引外國人搶合照，一登場更是氣勢十足，搭配音樂變換動作柔中帶剛，動作整齊畫一展現平時訓練有素的好默契，順利拿下分組季軍，挺進全國賽。