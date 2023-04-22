清大校犬「巧巧」是個活動咖，也跑來湊熱鬧，陪伴同學一起前行。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

前校長賀陳弘（左）稱讚校長高為元是「清華歷任跑最快的校長」。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學環校路跑是每年校慶的重點活動，今早吸引2857人齊跑，場面十分壯觀。不僅有老師帶孩子、孫子參加，還有校犬活動咖「巧巧」也跑來湊熱鬧，而清大校長高為元拿到男教職員組第5名，被前校長賀陳弘稱讚是「歷任跑最快的校長」。

清大今環校路跑由運科系同學帶領大家跳熱身操，從哆啦A夢主題曲、草蜢的《失戀陣線聯盟》，到BLACKPINK Jisoo的《FLOWER》等歌曲都有，用熱情舞步為路跑揭開序幕，也讓跑者充份熱身。

體育署長鄭世忠今代表鳴笛，並提到清大環校路跑是「跑過半世紀的傳統」，很多大一生功課繁忙，今天應該是第1次跑滿全校，剛好有機會可以欣賞全校的風景。首次參加環校路跑的校長高為元則展現平常練跑的實力，讓不少教職員看傻眼，追不到高為元的車尾燈。

而環校路跑公開組第1名林振國跟第2名梁仟羲都在13分42秒完賽，兩人成績只相差毫秒，競爭激烈。此外，也有學生Cosplay來參加路跑，生資所學生黃柏睿扮成電玩遊戲《賽馬娘》之中的角色黃金船，長髮飄逸的身影跑過去，也引起眾人一陣驚呼。

校友組第1名賴怡廷是2020年畢業的校友，他學、碩、博都在清華就讀，現在已經是明志科大的材料系老師。賴怡廷從2008年第1次參加環校路跑至今每年不間斷，就算畢業了仍堅持返校參加，還得到第1名，直呼超開心。

而高為元一路聽著音樂跟同學們一起跑，最終獲男教職員組第5名。他說，跟這麼多清華人一起跑、沿途拍照打招呼，feel good、非常過癮，前校長賀陳弘也大讚高為元是「清華歷任跑最快的校長」。