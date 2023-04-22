楊謹華第一次挑戰做漢堡，手忙腳亂。（TVBS提供）

林心如率領《華燈初上》楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉的「光小姐們」，在TVBS實境節目《光露營就很忙了》一同野外露營，上周開播躍升Netflix排行榜第4名，令她十分開心。第2集中，姐妹們與來賓鳳小岳在第1晚，原本開心以為是選隔天吃的早餐，未料竟是挑戰親手做給工作人員品嚐。

林心如透露當天早上開心踏入餐廳，以為是要享用早餐，卻看見各自的工作人員們已排排坐好等待他們，她當下第一反應馬上猜到製作單位想要他們大展廚藝，笑說：「慶幸自己寫的是蛋餅，因為蠻常做給女兒吃的。」

郭雪芙則說本來以為隔天是網美行程，頭髮弄得漂漂亮亮，沒想到是要做早餐，也自嘲光小姐們如果開早餐店應該會倒，「因為大家手忙腳亂做太慢」。

其中，楊謹華獻出第一次做漢堡早餐的經驗，製作過程中將麵包皮烤焦，在歷經過一番苦難終於遞出第1個漢堡，又想起忘記加番茄，趕緊收回，但她仍自信說：「這是我第1次做漢堡早餐，雖然表皮有點烤焦，但有香香的焦味，應該算是有香氣的漢堡。」