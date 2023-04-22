台中市潭子區公所22日在潭水亭觀音媽廟舉辦成年禮活動，共計104位青年學子參加，由父母長輩為學子加冠，上百名青年學子在成年禮儀式後，親手做香氛乾燥花束及傳愛小卡獻給家長表達感謝。活動特別安排國軍參與，希望軍人英勇堅實形象，能鼓勵每位青年無畏困難面對挑戰，成為未來社會國家堅強的後盾。

成年禮活動由常春藤高中精彩表演拉開序幕，首先進行祭神儀式，其次敬拜中華民族列祖列宗，感謝父母長輩的呵護讓學子健康成長，提醒學子從此需為人生負責，承擔家庭責任。

潭子區公所22日在潭水亭觀音媽廟舉辦成年禮活動。（潭子區公所提供）

潭子區長劉汶軒表示，希望透過古禮儀式，讓每一位受禮者都能充分體認到對於社會的責任感以及回饋報本的使命感，並感謝潭水亭協辦成年禮活動。劉汶軒同時邀請現場學子及家長參加5月6日潭仔墘樂活健行活動已及5月7日台中市民野餐日四地連線野餐派對。

今年祝告文儀式由潭秀國中校長晏傳嫘擔任訓勉佳賓，提醒學子已經成年，凡事要謹言慎行，銘記師長教誨，表現出成年人的品格，為自己的行為舉止負責，不要讓父母擔心。

潭子區公所22日在潭水亭觀音媽廟舉辦成年禮活動。（潭子區公所提供）

儀式最後由父母長輩為學子們加冠，期許脫離童稚、成熟獨立，肩負起社會的責任，其中加冠禮特別選用青春帥勁棒球帽做為加冠，希冀各位學子莫忘初衷，保有青春無畏及勇敢追夢的熱情「青春奔放、築夢踏實！」學子並在儀式後親手製作香氛乾燥花束，附上小卡送給家長傳達感謝之意，同時也接受長輩給予的成長祝福。

今日活動包括台中市民政局吳世瑋、勞工局長張大春、民政局副局長徐照山、立委楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、徐瑄灃、潭水亭主委張煌棋、潭子區戶政事務所主任蔡惠祝等共襄盛舉。