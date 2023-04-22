根據近期《華盛頓郵報》刊登的美國情報文件外洩，衛星圖像（可能由美國國家偵察局提供）顯示2022年8月9日拍攝的內陸空軍基地安徽省內，據信已成為新型超音速無人機的基地。仔細觀察圖像，可以看到在空軍基地的「無偵-8」（WZ-8）無人機地面活動中，一架機體停放在機庫內，另一架則被拖行在跑道上。飛行速度保守來看可能為3馬赫（時速3675.13公里），陸媒報導可能超過6馬赫（時速7350公里）。

According to the Washington Post report and citing classified US documents, the Chinese military is building WZ8 ultrasonic reconnaissance drones. This drone moves at three times the speed of sound. pic.twitter.com/MjNpClwv7R — Spriter (@Spriter99880) April 19, 2023

據《海軍時報》（Naval Times）21日報導，中國航空工業集團所研發的無偵-8無人機，其任務和作戰理念類似於20世紀60年代洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的D-21熊蜂無人偵查機類類似。它的長度為11.5公尺，翼展為6.7公尺，配備2個噴射發動機，美方情資認為它能夠達到3馬赫的速度（時速3675.13公里），而陸媒報導它能達到超過6馬赫的速度 ，飛行美方認為他飛行高度可達10萬英尺（30.48公里），陸媒報導為16萬英尺（48.7公里）。

由文件中預估的任務概況得知，WZ-8無法自主起飛，因此需要轟-6M轟炸機作為「母艦」將其從瀏陽機場的基地運載到發射位置。當無人機到達所需的速度和高度後，將與轟-6M分離，啟動噴射發動機開始攀升和加速。

WZ-8無人機保守來看能夠達到每小時3馬赫的速度和10萬英尺（30公里）的高度，是中國大陸現有空軍庫存中獨一無二的無人機。其設計目的是為了提供對時間敏感目標的「穿透式情偵監」能力。換言之，它旨在利用其高速和高空性能，試圖避免被防空飛彈和戰機攔截，並在有限的時間內進行調查區域目標，使用其載有合成孔徑雷達（SAR）和光電傳感器套件的設備進行監察。

🇨🇳 China will use the WZ-8 supersonic drone for espionage, which can reach speeds of 3,700 km/h and destroy aircraft carriers, fifth-generation F-35, and F-22 fighters. pic.twitter.com/DCwXSSafPw — Djole 🇷🇸 (@onlydjole) April 22, 2023

文件中列出了幾個可能的WZ-8降落機場，包括漳州機場、惠安機場、福州衣旭機場和大樹坡機場。完成偵察任務後，無人機和轟炸機將在同一機場降落，將無人機運回其基地瀏陽機場。

除了文件中描述的針對韓國西海岸和臺灣的目標進行偵查任務之外，WZ-8還可能用於確認另一個時間敏感目標-美國航母打擊群的位置。高速、高空的無人機可能用於增強現有的擊殺鏈，並協調其他單位組成反艦突襲。