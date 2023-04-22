根據近期《華盛頓郵報》刊登的美國情報文件外洩，衛星圖像（可能由美國國家偵察局提供）顯示2022年8月9日拍攝的內陸空軍基地安徽省內，據信已成為新型超音速無人機的基地。仔細觀察圖像，可以看到在空軍基地的「無偵-8」（WZ-8）無人機地面活動中，一架機體停放在機庫內，另一架則被拖行在跑道上。飛行速度保守來看可能為3馬赫（時速3675.13公里），陸媒報導可能超過6馬赫（時速7350公里）。
據《海軍時報》（Naval Times）21日報導，中國航空工業集團所研發的無偵-8無人機，其任務和作戰理念類似於20世紀60年代洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的D-21熊蜂無人偵查機類類似。它的長度為11.5公尺，翼展為6.7公尺，配備2個噴射發動機，美方情資認為它能夠達到3馬赫的速度（時速3675.13公里），而陸媒報導它能達到超過6馬赫的速度 ，飛行美方認為他飛行高度可達10萬英尺（30.48公里），陸媒報導為16萬英尺（48.7公里）。
由文件中預估的任務概況得知，WZ-8無法自主起飛，因此需要轟-6M轟炸機作為「母艦」將其從瀏陽機場的基地運載到發射位置。當無人機到達所需的速度和高度後，將與轟-6M分離，啟動噴射發動機開始攀升和加速。
WZ-8無人機保守來看能夠達到每小時3馬赫的速度和10萬英尺（30公里）的高度，是中國大陸現有空軍庫存中獨一無二的無人機。其設計目的是為了提供對時間敏感目標的「穿透式情偵監」能力。換言之，它旨在利用其高速和高空性能，試圖避免被防空飛彈和戰機攔截，並在有限的時間內進行調查區域目標，使用其載有合成孔徑雷達（SAR）和光電傳感器套件的設備進行監察。
文件中列出了幾個可能的WZ-8降落機場，包括漳州機場、惠安機場、福州衣旭機場和大樹坡機場。完成偵察任務後，無人機和轟炸機將在同一機場降落，將無人機運回其基地瀏陽機場。
除了文件中描述的針對韓國西海岸和臺灣的目標進行偵查任務之外，WZ-8還可能用於確認另一個時間敏感目標-美國航母打擊群的位置。高速、高空的無人機可能用於增強現有的擊殺鏈，並協調其他單位組成反艦突襲。
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