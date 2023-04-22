謝國樑在演講中提到「綠色運具」，分享有觀電動車補助的計畫。（圖／政大地政系提供）

本次演講謝國樑以永續環境、有愛城市、活力基隆等議題為主軸。（圖／政大地政系提供）

謝國樑以小市民「小愛爸爸」的觀點出發，希望將基隆帶向「家庭城市」的理想境界。（圖／政大地政系提供）

基隆市長謝國樑今（22日）應邀至政治大學分享演講，陳述「小愛爸爸的『家庭城市』觀點」，並且與出席學生互動交流基隆市相關之交通、停車、教育及軍事基地轉型等課題，充分展現出政大社會科學學院行政管理碩士學程對「台灣發展重大公共議題」的關注。

在演講前的會晤過程中，政治大學社會科學學院羅光達副院長首先表達了對於謝國樑市長蒞臨演講的謝意，謝國樑則提到自己也是政大法學院碩士在職專班校友，很開心可以回到母校分享。政大行政管理碩士學程副執行長甯方璽教授則表示，一位市長需要對城市設定未來的目標與遠景，透過「台灣發展重大公共議題」討論，有助於盤點出台灣未來重要的施政工作，因此，政大社科院行政管理碩士學程是一個文官、軍官與各私部門等絕佳的交流平台。

謝國樑在演講中以永續環境、有愛城市、活力基隆等三議題為主軸，說明如何讓基隆市致力於乾淨家園、綠色運具（電動車補助計畫）、行人友善、親近海洋、重振產業、有愛無礙、青銀共樂（榮）、國際接軌、人才扶植…等重點工作，特別是立志為基隆的「下一代」（年輕族群）加強規劃，著重於特色教育、引進產業、創造就業機會，讓基隆青年留在基隆就學、就業。

從電動機車補助計畫、永續環境、行人禮讓、環境整潔、有愛城市、海景兒童樂園到與美國喬治亞理工學院的人才培育，謝國樑以小市民「小愛爸爸」的視點出發，希望透過各種政府施政手段，逐步將基隆帶向「以城市為家、視市民為家人」的「家庭城市」理想境界。