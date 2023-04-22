客運成本高漲、客源大減、虧損嚴重，業者快要活不下去，交通部端出的兩個方案一是調漲費率9％；另一是「運價漲、票價不漲、政府補差額」。一般認為，應該是採後者，因為費率漲不到1成對業者根本沒助益，大選年還會觸怒選民。若真是後者，也未解決問題，政府的口袋不是無底洞，何況這些錢也是來自人民稅金，補貼愈多，債留子孫就愈多。

蔡政府內政不修，現在已經成了一個「補貼專業戶」，碰到困難只會用最廉價的方式：撒錢。少子化？撒生育津貼。農漁產品賣不出去？補貼農漁民。缺蛋？高價去國外進口蛋，然後補貼貿易商。缺電？就叫台電向用電大戶買電，賣給民生用電。房價高漲，於是有租金補貼、房貸補貼……。反正，一切只要捱過2024就好了，蔡總統也說了，2024年之後「就沒我的事了」。

上述這些補貼，有哪一塊錢不是來自國庫、來自稅金？如果不是因為即將要總統大選，蔡政府錢袋子還會這麼鬆嗎？再說，補貼可以解決結構性的問題嗎？

對客運業來說，駕駛員人力流失、票價過低、客源不足是三座大山。駕駛員不足是運輸業長久的痛，最近10年以來主管機關提出的方案是補貼（又是補貼！）新司機第一年收入，但這套方法並非改善駕駛員薪資結構，也無法留才。

至於票價過低，補貼運價只是讓業者減少虧損，但不會擴大客運的客源。本來就不搭客運的民眾，不會因為「沒漲票價」而回流；本來就需要搭客運的民眾，在意的是車子會不會準點、是否又脫班，而不是「沒漲票價」這件事。現在國道客運的困境是沒人搭，短程通勤客運的困境是沒人開車，主管機關至少要對症下藥，若喊了幾年卻只端出一個「補貼運價」，那政府也太好當了。