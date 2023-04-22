屏東牡丹鄉公所2019年向國發會提報「屏東縣牡丹鄉地方創生計畫」，成為全國第一個以林下經濟為主題的地方創生計畫鄉鎮；並與屏東科技大學合作，輔導族人在山林中以山林畜牧養雞為經濟策略；22日更嘗試以「換工」方式由民眾協助搭設網架，以提高雞隻存活率。

族人表示，牡丹鄉的好山好水，形成良好野生動物棲息地，不論是白鼻心、台灣獼猴等數量眾多，成為雞農們養雞時的嚴重困擾。

大學生協助架設養雞圍網，重現部落換工傳統。(屏科大提供)

屏科大社區林業中心特別結合教育部USR計畫與台灣石虎保育協會，於牡丹鄉高士部落合作辦理圍網換工假期活動，納入過往部落「換工」的精神，期許不同村落的農友也成為彼此支持夥伴。

在地農友林淑貞發現，專家圍網的方法與部落很不一樣，作法比較紮實，例如打樁，就打了70公分深，但是在部落只有固定樁大約10公分而已，所以圍網很容易搖晃。

大學生協助架設養雞圍網，重現部落換工傳統。(屏科大提供)

由於過去山林養雞對族人來說多半以自家食用為主，但在推動振興山村經濟的策略上，部落山林養雞扮演重要角色，不只要考量環境承載量限制外，如何減少雞隻傷亡，提高育成率，也是評估養雞整體效益的關鍵。

屏科大森林系教授陳美惠帶領社區林業中心團隊，建立牡丹鄉品牌「牡丹山林雞」，支持超過40位以上農友發展里山微經濟；截至目前，在牡丹鄉飼養超過1萬5600隻雞，若1隻雞對外售價為700元，則創造近1092萬元產值。

大學生協助架設養雞圍網，重現部落換工傳統。(屏科大提供)

陳美惠說，「換工」為部落長久維持的傳統工作模式，不論是過去種植水稻與務農時的換工，或是婚喪喜慶的換工，都展現部落濃濃的人情味，甚至是各部落間交換知識情資、聯絡感情的重要場域。

此次辦理「友善圍網換工假期」，希望將日益茁壯的「牡丹山林雞」產業提升，同時做到野生動物棲地保存共存目的，並透過部落的「換工」文化強調族人的情感連結，亦帶動大學生深入山林服務，創造知識交流、保育與經濟的多贏價值。