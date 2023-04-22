Let It Go Sho ✅

Shohei Ohtani makes a smart play in anaheim to setup a double play against the Royals. 😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #MVP pic.twitter.com/5WhA3iOmhX — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) April 22, 2023

日籍球星大谷翔平今（22）日主場登板，以102球力投7局無失分，送出11張老K，收下近期個人3連勝，防禦率為無人可敵的0.64，大谷翔平不僅投球方面表現精彩，還在防守上展現超高球商，幫助自己度過危機。

大谷翔平前兩局讓皇家打線一籌莫展，但三局上遭到首名打者奧利瓦雷斯（Edward Olivares）敲出兩隊第1支安打，接著下一棒羅培茲（Nicky Lopez）擊出內野高彈跳球，大谷翔平眼見有機會處理便順勢跳了起來，不過他突然收手，讓給已經站定位的新秀游擊手內托（Zach Neto），順利完成雙殺守備，大谷翔平最後讓小布萊德利（Jackie Bradley Jr.）打出捕手上空飛球出局，形成變相三上三下。

羅培茲是本屆WBC（世界棒球經典賽）義大利國手，生涯單季最多22盜說明他擁有飛快腳程，如果大谷翔平將球攔下，還得轉身把球傳向二壘，有可能抓不到羅培茲，接下來大谷還得背負壘上有人的壓力下投球。有球迷稱讚大谷翔平的神反應以及優秀球感，「我現在有點相信他是某種超先進的機器人，他幾乎是完美的存在，當我要去做飯時，或許他已經在燒開水了。」

談到該次守備，大谷表示以內托的防守能力，就足夠拿下出局數，剛開始自己還想把球接下，但後來想想收起手套會更好，最終得到好結果。