4月22日為世界地球日，高市觀光局公布，高雄環保旅宿成長到109家，其中8家更獲得環保標章認證，高雄翰品酒店更是全台21家「金級」環保標章旅館之一。觀光局同時推廣單車旅遊，設計14條單車路線，呼籲民眾低碳旅遊愛地球。

高雄翰品酒店更為全台21家「金級」環保標章旅館之一。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局長高閔琳指出，為響應今年世界地球日主題「投資我們的星球」，觀光局積極推廣單車旅遊，並鼓勵業者踴躍申請加入環保旅宿行列，優質的環保旅宿通常採用節能、減少浪費、減少汙染等方式降低對環境的影響，同樣提供舒適住宿體驗。

觀光局指出，高雄已有109家環保旅店，另8家更高等級的環保標章旅館包括獲金級環保標章肯定的翰品酒店、銀級環保標章的福容大飯店、及銅級環保標章的高雄義大天悅飯店、R14巨蛋旅店、底加睏-眷村民宿、破豆基地、綠芙香氛SPA民宿、鳳山79背包客。

觀光局說明，環保旅宿業者推廣減塑生活，推出鼓勵旅客自備盥洗用品、續住不更換床單毛巾等優惠措施，讓旅客落實綠色消費省錢愛地球。

左營蓮池潭深受觀光客喜愛，環潭自行車道景色優美。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄旅遊網也規畫14條單車遊程，遊客可依喜愛的主題，按圖索驥暢遊各景點：喜愛軍事及眷村文化的民眾可選擇左營、鳳山、岡山路線；大自然控別錯過蓮池潭、美濃湖、澄清湖及金獅湖等風景區。

外地遊客可搭配好玩卡串連旗津、鼓山、鹽埕，尋找口袋巷弄美食小吃；還有市區型路線，探訪愛河之心、綠園道及亞洲新灣區，將高雄最新大型建設地標搜集完畢。

今年觀光局將再推出「2023乘風而騎」單車體驗活動，結合不同季節、特色景點、美食及商圈，規畫更多元單車旅遊軸線，攜手民眾共同落實綠色永續旅遊。