社交媒體平台推特（Twitter）移除了包括中國在內所有官方媒體帳號的標籤，正式結束了其兩年多來對中俄等官媒帳號的標記與限制政策。

據美國之音22日報導，在美國時間20日晚至21日凌晨之間的時段裡，不少用戶們指出所有中國官方媒體帳號下的「中國政府附屬媒體」標籤都消失了。美國之音發現推特已經刪除了解釋其標籤政策的網頁。

報導說，推特上個月已經悄悄取消了對中國和俄羅斯官媒帳號影響力的限制。專家擔心這將幫助這些帳號傳播中俄政府宣傳和假訊息。

推特最初在2020年8月推出了針對各國官媒的標籤政策，適用於沒有編輯獨立性的官方媒體的帳號。政策規定：「在國家附屬媒體的案例上，推特不會向人們推薦或放大貼有該標籤的帳號以及他們的推文。」

在當時發表的一篇部落格文章中，推特寫道：「不同於獨立媒體，官方附屬媒體常常將他們的新聞報導作為推動政治議程的一種手段。我們認為，人們有權知道一個媒體帳戶是否直接或間接隸屬於某個國家行為者。」

政策推出後，受到標記的中國官媒帳號以及推文被推特從搜索結果中移除。推特也不透過任何方式向用戶推薦這些帳號和它們的推文。

該政策受到了被標記的中國官媒記者和編輯的強烈反對。時任《環球時報》主編胡錫進曾抱怨稱：「我開始看到更多人取關（取消關注）我。看起來推特最終將掐死我的帳號。」

在特斯拉總裁、推特擁有者馬斯克（Elon Musk）去年宣布將收購該平台後，中國官媒記者多次向他呼籲取消標籤和限制措施。《中國日報》歐盟分社社長陳衛華去年4月在一則推文中回覆馬斯克說：「這完全是在歧視並壓制言論自由。推特必須改變這樣的政策。」

中國官媒記者還曾呼籲馬斯克，對美國之音和英國廣播公司BBC等媒體帳號進行標記。

自3月中下旬起，一些用戶就發現推特開始向他們推薦中國官媒的帳號和推文。美國之音的測試印證了他們的發現。當時，推特的標籤政策依然顯示在其網站上。美國之音就此發現向推特進行了詢問，但只收到了一封含有「大便」表情的電子郵件作為回覆。

本月早些時候，推特突然將美國全國公共廣播電台NPR標記為「國家附屬媒體」。推特後來將其標籤修改為「政府資助媒體」。NPR對此進行了反駁，表示NPR是一家具有編輯獨立性的私營非營利性公司。NPR說，在其3億美元的年度預算中，來自聯邦資助的公共廣播公司（Corporation for Public Broadcasting）的資金占比不到1％。

推特在接下來的幾周裡逐漸給其他西方國家的政府資助媒體的帳號加上了標籤，包括英國廣播公司BBC，加拿大廣播公司CBC，澳大利亞廣播公司ABC和美國之音等。

美國之音同樣是擁有編輯獨立性的政府資助媒體。美國之音的章程規定：「美國之音的使命和編輯自主受到法律保障，法律盾牌保護美國之音記者不受政府官員或政治人物的影響、壓力或報導。」

推特對西方媒體的標記受到了巨大爭議。NPR和CBC在被標記後紛紛停止了其官方帳號在該平台上的活動。

20日深夜至21日凌晨間，推特突然移除了所有這些媒體的標籤，同時也移除了中國和俄羅斯等官方媒體帳號的標籤。

在移除官媒標籤前，推特還在4月20日移除了大量公眾人物和機構的「藍勾勾」標識。在新的認證規則下，藍勾勾標識需要透過付費獲得。付費用戶享受一系列平台特權，包括長推文和編輯推文功能，他們的帳號和發言也會被平台推廣。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）分析師蘇拉（Etienne Soula）此前接受美國之音採訪時曾擔憂，這樣的認證系統會被一些有中國官方背景的帳號用來擴大影響力。

而在推特下架標籤政策後，蘇拉在一則推文中表示：「我完全支持要姑且相信推特的新管理層，但他們的每一個新決定都讓惡意參與者能夠更加容易地操控這個平台，很難把所有這一切都歸結為（管理層）不稱職。」

美國之音報導說，在馬斯克宣布要收購推特之初，有不少專家擔心特斯拉在中國的商業利益會影響馬斯克取消推特對中國官媒的限制。如今，一些人懷疑馬斯克對西方媒體的標記是為了給取消中俄官媒標籤鋪路。

經濟顧問、中國觀察人士程致宇（Patrick Chovanec）在一則推文中寫道：「馬斯克用所有那些有關國家廣播公司PBS和英國國家廣播公司BBC所謂『國家媒體』的喧鬧來移除對那些真正由俄羅斯和中國控制的官媒的標記。」

美國之音報導說，截至發稿，推特和馬斯克尚未就該決定作出任何聲明。