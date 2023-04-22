桃園市立桃園高中創校82週年校慶，舉辦「卓越桃高」慶祝大會、園遊會、艷采風華─畫漾人生教師水彩展、社團成果動靜態展、課程學習成果展、舞蹈班舞展與環境教育場啟用等一系列慶祝活動，除了響應422地球日，以環保行動愛地球，第一次在光電球場辦園遊會、啟用落葉堆肥環境教育場，同時桃高娃娃也在今天初次亮相，青衫紫襟寶寶進場時的可愛模樣，全校師生爭相合影，饒富趣味。

慶祝大會由甫獲全國學生音樂比賽優等的桃園高中管樂社帶來精彩表演慶祝學校82週年生日，現場貴賓與同學均沉浸於音樂中，如癡如醉。

桃園市立桃園高中創校82週年校慶活動。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

校長徐宗盛致詞時指出，因應「422世界地球日」，桃高光電球場在前校長游文聰遠見下興建，不只提供綠電，即使下雨同學也能夠在球場活動，今天更是第一次辦理，將近8公頃的校地每天都有非常多落葉，新落成的「落葉堆肥環境教育場」也將啟用，期待學生能學習有機資源循環再利用。

桃園市立桃園高中創校82週年校慶活動。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

與會的貴賓包含校友湯蕙禎立法委員、校友陳雅倫議員、校友李宗豪議員、張碩芳議員以及桃高教育基金會董事長呂朝福及家長會會長潘壕銨等。

湯蕙禎在致詞中也特別提到，無論是過去還是現在，她都以桃中學生的身分為榮，在校友會的凝聚下，歷屆校友都和學校保持密切關係。

桃園市立桃園高中創校82週年校慶活動，桃高娃娃也在今天初次亮相。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

徐宗盛與潘壕銨也在典禮中表揚資深教職員14位及各班優秀青年。在慶祝大會上，兩位神秘嘉賓「桃高娃娃」也首次亮相，在廣播社同學的介紹中入場，同學們驚呼可愛的造型，也期待為兩個桃高娃娃命名的活動。

桃園市立桃園高中創校82週年校慶活動。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市立桃園高中創校82週年校慶活動。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃高光電球場落成後，第一次辦理園遊會，師生的創意與歡樂不會受到天候的影響，為了讓校慶更增添意義，桃高教師會也主動發起「義賣」活動， 除了販售由教師親手製作精美商品，也在校慶前向全體教職員募集家中未使用的全新品，秉持不浪費、惜福的精神希望為它們找到更適合的主人，義賣所得捐贈學校「教育儲蓄專戶」，補助清寒及弱勢同學的學雜費、代收代辦費、餐費及與教育相關之生活費，讓需要關懷的同學可以在安定的環境中繼續學習與成長。

桃園市立桃園高中創校82週年校慶活動。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)桃園市立桃園高中創校82週年校慶活動。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

位在成功路上的桃園高中至今已滿82歲，校慶活動今年特別增加了課程成果展與社團動靜態展，展現小桃子們在師長與家長的鼓勵下成長，在不斷改變的時代中精益求精，培養多元的技能與更快的適應能力，迎向充滿不確定的未來。