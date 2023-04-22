看好台灣藏家的實力，佳士得（Christie’s）日前在台舉辦預展，結合香港的春季拍賣會、紐約的20及21世紀藝術拍賣會和日內瓦的海蒂霍頓 (Heidi Horten）珠寶拍賣會世界三大拍展的拍品，展出逾4百件、總價逾73億元台幣的稀世珍寶，其中一枚起拍價逾台幣6億元的紅寶石戒指是全場最高價。

佳士得香港春拍預展登台，模特兒展示全場最貴的紅寶石戒指，以及海蒂霍頓珍藏的翡翠珠鍊，起拍價為300萬美金。（羅永銘攝）

近來百達翡麗接連在拍賣會上創新高價，3月在佳士得拍賣會一只天文陀飛輪腕表以4550萬港幣落槌，創下史上網上拍賣會最高成交價之後，今年香港春拍的領銜之作百達翡麗型號2523J世界時間腕表，起拍價為5500萬港幣，有望創下佳士得亞洲拍賣史上的最高成交價。

百達翡麗型號2523J世界時間腕表，起拍價為5500萬港幣，有望創下佳士得亞洲拍賣史上的最高成交價。（Christie’s提供）

來台展出的百達翡麗3670A-001不鏽鋼腕表，產製於2012年，當時限量僅16只，起拍價為720萬港幣。（Christie’s提供）

這回來台展出的百達翡麗腕表，其中有一款3670A-001不鏽鋼腕表，產製於2012年，當時限量僅16只，搭載1955年生產的傳奇機芯Calibre 13-130，起拍價為720萬港幣。

海蒂霍頓佩戴Harry Winston設計打造的鑽石項鍊，主石為「印度之水滴」90克拉鑽石。（Christie’s提供）

備受全球矚目的海蒂霍頓私人珍藏珠寶拍品，也特別來台展出，為迎合台灣VIP的品味，特別推薦她所珍藏的翡翠與珍珠作品，由於翡翠在歐美市場非常罕見，海蒂霍頓卻珍藏為數不少的翡翠珠寶，足可見她對翡翠的喜愛，其中一件起拍價300萬美金的翡翠珠鍊，顆顆翡翠珠子直徑大且水頭飽滿，十分珍稀難得。

海蒂霍頓珍藏的翡翠珠鍊，起拍價為300萬美金。（Christie’s提供）

海蒂霍頓珍藏的Harry Winston的天然珍珠項鍊，鑲有逾11克拉的粉紅鑽，估價待詢。（Christie’s提供）

「絢彩鬥妍-乾隆御瓷三珍」清乾隆鬥彩蒼龍教子圖夔龍耳抱月瓶，蒼龍教子圖只能在皇室御瓷中出現，有著皇室傳承的意義，起拍價為8000萬港幣。（Christie’s提供）

另有「絢彩鬥妍-乾隆御瓷三珍」清乾隆鬥彩蒼龍教子圖夔龍耳抱月瓶，上一次出現拍賣會是在1995年，如今再度現世，由於「蒼龍教子圖」只能在皇室御瓷中出現，有著皇室傳承的意義，高51公分，是清乾隆時期最碩大的抱月瓶之一，為博物館等級的珍藏，且可能是世界僅存兩件鬥彩蒼龍教子圖抱月瓶其中之一，起拍價為8000萬港幣。

4.83克拉豔彩藍鑽，起拍價為5500萬港幣。（Christie’s提供）

另重要拍品還包括4.83克拉豔彩藍鑽，起拍價為5500萬港幣；常玉的《在椅子上攀爬的貓；裸女 (雙面畫)》，起拍價1000萬港幣；張大千的《雲峰古寺》，起拍價1500萬港幣。