太極門環北道館27歲嘍！4月22日適逢「世界地球日」，為喚醒世人愛護地球、保護家園，促進資源與環境保護的平衡發展，館慶活動同時邀請與會貴賓與鄉親，共同進行「靜心祝禱」為世界祈福，願眾生平安，戰亂平息，人心安定，環境永續。桃園市長張善政特致贈墨寶「武精德厚」誌慶，桃園市各級民意代表彭俊豪、謝美英等貴賓亦蒞臨參加或錄製影片共襄盛舉，現場湧進300多人參與，十分熱鬧。

2023年聯合國「世界地球日」的主題延續去年的「投資我們的星球」，重申保護地球，刻不容緩，為響應這個主題，館慶焦點儀式邀請所有貴賓靜心60秒，匯聚好心善念，希望災難遠離、生靈平安。實踐良心願行，為地球祈願，為世界祈福。

太極門掌門人洪道子致詞表示，我們只有一個地球，正處在一個人人相互關聯、相互依賴的世界，2023年後疫情時代，人類欲建立全球新秩序，正是全面改變的好時機，世界公民的良心覺醒和團結合作，能督促並協助政府做正確的決策。關鍵時刻，即知即行，良心守護地球，團結世界公民，永續世人福祉。

桃園市議員涂權吉表示，太極門推廣良心勸人向善，大家水準都非常高，充滿正能量，非常感謝大家分享愛與和平，對國家社會非常重要。立法委員呂玉玲的秘書鄭獻璋表示，太極門很親切，世界地球日就是由每個人做起，讓社會充滿愛與溫馨。

民眾黨桃園黨部主委黃成峻希望未來一起努力，將正能量發揮到全台灣各個角落。柯文哲辦公室代表張清俊指出，良心就是不對的事不要做，對的事拼命做。

現場最吸睛的「足爽(台語ㄊㄩㄥˇ)」寶寶帶來《小小世界》，他們扮成來自世界各國的代表，有睡美人、超人、韓國公主、埃及艷后等，一起呼籲大家做良心事，讓世界更美好。一群活力爆表的Energy Boys ＆ Energy Girls帶來快樂無限的歡喜正能量《Happiness is everywhere》，希望傳播正面能量，讓快樂無所不在。

銀髮族以輕鬆、有趣的舞曲《老人阿哥哥》舞出健康快樂的舞步，85歲的育幸四代同堂，全家20多人都在太極門練氣功，她透露2個月前做體檢，還是一樣都沒有紅字。

歡慶環北道館27周年館慶，貴賓雲集，同賀「環北道館生日快樂」，桃園市長張善政特致贈墨寶「武精德厚」誌慶。(館方提供／蔡依珍桃園傳真)

太極門環北道館在桃園地區深耕27年，引導市民練氣養生，強身健體，行善積德，造福上萬個家庭，主辦單位透過舉辦良心特展，提醒人們誠實自省，以改善自己和社區，激發改變世界的關鍵轉折點，鼓勵大家從自身做起，用愛與良心改變世界，實現世界和平願景。另更有代表環北精神的「轉．跡」靜態展，來賓可以拍照打卡留念，享受一場周末午後的文化饗宴。