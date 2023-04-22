李貴敏質詢見「奇葩一幕」！黃揚明抓數發部高官備詢打瞌睡 畫面曝光網炸鍋：太扯了吧

數發部次長李懷仁在備詢時疑似打瞌睡，資深媒體人劉寶傑痛罵，他的背景和所受訓練，沒有一個跟數位發展有關，這就是「民進黨的官」！「我跑新聞30多年，從來沒有看過這麼荒謬的事情」！

國民黨籍立法委員李貴敏19日在質詢時，只見備詢官員數發部次長李懷仁眼皮沉重，出現疑似打瞌睡的情況。李貴敏詢問，「你數發部組織法第二條規定是幹什麼呢？次長不吭聲，是吧？」，李懷仁回應，「我不知道委員要我回答…」。

對此，資深媒體人劉寶傑在《關鍵時刻》痛批，中華民國立法院有史以來，有哪個官員可以站在備詢台上敢打瞌睡？不但敢打瞌睡，還敢跟委員吵架。

劉寶傑質疑，去爬梳李懷仁的背景，是數位發展部的次長，但所受的訓練，沒有一個跟數位發展有關，這就是「民進黨的官」！

劉寶傑認為，台灣現在治安敗壞到讓人驚心動魄，在光天化日之下，而且人潮擁擠的地方敢公然開槍，也不只有一件，最近已經連續發生，且出很多人命。而治安敗壞是環環相扣，包括詐騙、毒品，又牽涉龐大金流，吸引黑道覬覦，當然有槍枝武力介入。

劉寶傑提到，數位發展部成立時預算200多億元，就是希望好好管管網路問題。結果沒想到，數位發展部完全不管，更荒謬的是，數位發展部的次長李懷仁，居然在立法院質詢殿堂，大庭廣眾之下，在備詢台打瞌睡。「我跑新聞30多年，從來沒有看過這麼荒謬的事情！」

劉寶傑強調，如果一個官員敢在這種地方打瞌睡，在這個地方完全心不在焉，他會有辦事能力？「我怎麼樣都不相信！」劉寶傑更質疑，後來他說是因為眼睛小，但眼睛小會「點頭」嗎？