女星許維恩與王家梁結婚1年多後，終於在今年1月宣布懷孕喜訊，最近他們透過女兒「忒忒」的IG，透露她再過10周就要卸貨，還曬出許維恩孕期7個月的狀態，隆起的肚皮看似超巨大；許維恩懷孕後期也出現多達6種不適症狀，王家梁在底下留言吐不捨心聲。

許維恩與王家梁婚後積極做人，嘗試取卵做試管求子接連失敗後，終於自然懷孕，兩人也公布寶寶性別是女生，小名叫做「忒忒」，已經替她成立IG帳號，不時分享許維恩懷孕狀況；昨（22日）忒忒的IG分享許維恩懷孕5月和7月的對比照，看出忒忒短短2個月成長相當迅速。

而許維恩懷孕7個月已經挺著巨肚，雖然開始倒數10周準備卸貨，但她在孕後期開始有很多不適症狀，包括腳會抽筋、睡不好、髖關節痠痛、疲憊、心悸胸悶和頻尿等；不過，許維恩仍甘之如飴，不舒服的時候會摸摸肚子，表示「沒事，一切都值得」。

對此王家梁也在文章底下留言，相當不捨許維恩得忍受懷孕的辛苦，「忒忒越健康，媽咪越辛苦…好讓爸爸為難…媽咪辛苦了」；許多懷孕生產過的女網友看到很有感觸，紛紛有感地說，「後期真的很辛苦，我生完8個月還會漏尿」、「最美的媽咪辛苦了」、「想到寶寶快出生，吃的苦都不算什麼了」。