雲林縣政府舉辦印尼開齋美食節，並邀大家一起為愛種樹。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府結合開齋節與世界地球日，22日在林內鄉紙蝶生態地景園區舉行「歡慶印尼開齋美食節活動暨聚在林內種樹愛地球」活動，目前在雲林的印尼移工有8000餘人，特別藉此活動邀印尼穆斯林、相關事業單位齊聚一堂，歡慶開齋節並為愛種樹，打造雲林成為多元文化、豐富友善的城市。

雲林縣政府為感謝移工對雲林產業發展的貢獻並尊重其信仰，22日舉辦開齋美食節，藉由趣味競賽、有獎徵答與美食園遊會，讓移工朋友們釋放工作壓力，並邀雇有外籍工的美家人力資源公司、南俊國際公司、合眾紙業公司等事業單位共同參與，透過雇主與移工同樂，讓雙方更了解彼此。

縣府祕書長曾元煌表示，雲林縣以農漁業及傳統產業為主，今年1月止縣轄內外籍人士有2萬2041人，其中印尼籍占8306人排名第2。這個月是穆斯林齋戒月，開齋節是伊斯蘭教重要節日之一，經過1個月的齋戒月後，穆斯林家庭會享用豐盛的開齋飯，慶祝一整個月的齋戒功德圓滿，並與親友相聚共同歡慶開齋節。

曾元煌說，今年結合雲林縣2023減碳生活行動年的植樹全境系列活動，在422世界地球日邀林內鄉民、移工朋友以及事業單位共同植樹，由嘉義大學、林務局與縣府共同規畫植樹活動，結合聯合國SDGs永續發展指標的各項目標，建立包容、友善、永續的生活環境。

縣勞動暨青年事務發展處處長張世忠指出，縣府今年規畫多場移工相關休閒活動，包括籃球、排球、移工美聲比賽等，以促進勞資關係和諧，落實外籍人士管理輔導工作。希望透過各種活動，促使外國朋友、雇主及本國民眾更了解彼此文化，讓雲林成為尊重多元文化、豐富友善的城市。