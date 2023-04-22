中韓兩國在2015年簽訂FTA，財信傳媒董事長謝金河表示，在這8年時間，南韓發生三大變化，與大陸貿易從順差變逆差，去年台灣人均GDP小贏南韓，三星獲利急降被台積電打趴；昔日台灣人非常祟拜南韓，如今韓媒反而羡慕台灣。

謝金河在臉書發文指出，南韓把中國當成一個巨大又具潛力的市場，經過漫長的協商談判，中韓兩國在2015年簽訂FTA，有22個產業，9成以上產品免關稅，南韓民眾雀躍，而和南韓一向處在激烈競爭的台灣則如喪考妣，而在這個前後，台灣又爆發反服貿抗爭，當時很多政治人物都站出來說台灣自掘墳墓，總統馬英九都説重話。

他說，當年台灣媒體也出來示警：中韓FTA，台灣玩完！中華經濟研究院出具報告更直指台灣十年玩完！產業界一片悲鳴，有人認為為為台灣造成百萬失業，絲襪業更說坐著等死！中韓FTA像是一把大刀，殺到家門口！台灣產業界剉咧等。

謝金河提到，在那個時候，韓流襲台，我們最喜歡說：韓國能，台灣不能！台灣人非常祟拜南韓。不過這個情況現在出現很大改變，南韓媒體最近反而羡慕台灣，去年巴菲特相中台積電，韓媒都在質問巴菲特為什麼不投資三星？他們也質疑ASML投資台灣的金額是南韓的4倍。高壓力的南韓也回過頭來欣賞台灣的生活模式。

謝金河分析，從2015年迄今，南韓發生了什麼變化？首先中韓FTA從糖衣變毒藥，2018年南韓貿易順差556.4億美元，創下歷史新高紀錄，但此後遂年下滑，19年289.74億美元，20年236.8億美元，21年294.9億美元，去年出現13年首度逆差，金額達472億美元，能源、糧食進口造成逆差是原因之一，但真正的核心是中韓貿易的逆轉，短短4年間，中韓貿易從順差變逆差，而且從去年起，這個逆差不斷的加大。

今年首季，南韓對中國逆差78.39億美元，已經超越澳洲、沙烏地阿拉伯，成為南韓最大逆差國。中韓FTA簽下後，南韓以為得到中國大市場，可以全面攻陷中國市場，現在剛好相反，反而中國產品挾低關稅之利，攻陷南韓市場，中國的化工材料、個人電腦、電池、工具機等全都大軍壓境。

再來，2003年起，南韓人均所得開始超車台灣，最慘的時候，台灣慘輸一萬美元以上，到去年雙方又拉平，以美元計價，台灣還小贏南韓一些，這是一個很大的轉折。

謝金河說，最重大變化是，同樣都有護國神山角色的三星，這兩年獲利急降，三星電子首季營業利益6000億韓元，台積電淨利是2069.9億台幣，換成美元，三星4.52億，台積電是67.64億，去年第四季台積電是2959億台幣，三星是2700億韓元，雙方的差距更大了。