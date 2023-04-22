4月22日世界地球日，玉山國家公園管理處邀民眾一起「投資我們的地球」，在地球日的4月份起，推出系列保育、解說等減塑低碳活動，邀請民眾參與投資、守護地球。除4月10日玉山國家公園管理處處慶，呼應地球日行動指引「終結塑膠污染、參與全球清潔、支持永續時尚、票投地球」為地球盡一份心力。

世界地球日連2年均選定同一個主題「投資我們的星球」，備受矚目，其6項行動指引，推動氣候素養、植樹護林、終結塑膠污染、參與全球清潔、支持永續時尚、票投地球等。

玉山國家公園管理處指出，呼應地球日行動指引「終結塑膠污染、參與全球清潔、支持永續時尚、票投地球」舉行「守護玉山38減塑、淨川、樂山趣活動」，除保育成果推廣、部落小農市集，邀集在地200多位居民清除水里溪垃圾，全程減塑不用一次材料。

玉山國家公園管理處官網22日舉行投票活動讓大家從生活中遵循落實多項台灣永續發展讓大家共同守護地球、守護國家公園，為後代子孫留下一片淨土。