國民黨黨內立委初選，立委費鴻泰22日前往位於台北市議會的投票所投票，針對徐巧芯指控其涉嫌包車載人投票，費鴻泰反控徐抹黑汙衊。（姚志平攝）

國民黨北市信義南松山立委初選黨員投票22日舉行,參與初選的北市議員徐巧芯22日前往投票所投票並受訪。(陳信翰攝)

「芯費大戰」落幕！費鴻泰初選落敗13字回應 徐巧芯：您辛苦了一起打拚 @ChinaTimes ​

國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選22日落幕，在加總電話民調與黨員投票得數據後，台北市議員徐巧芯以2.5%的差距，擊敗挑戰6連霸的現任立委費鴻泰。而費鴻泰稍早也在臉書上發表簡短聲明，除了恭喜徐巧芯外，僅簡短表示「任重道遠，謝謝大家」。

藍營第七選區立委初選昨日進行初選最後階段的黨員投票，投票結果為徐巧芯763票、費鴻泰762票，總投票人數為1537人，其中有12張無效票，總投票率為27.1%，最後徐巧芯以僅僅1票差距勝過費鴻泰，轉換成數據後為徐巧芯的50.033%，勝過費鴻泰的49.967%。

至於電話民調部分，兩家民調公司的對比式民調與互比式民調，都由徐巧芯勝過費鴻泰。經加總過後，最終徐巧芯以51.795%勝過費鴻泰的48.205%，雙方民調差距為3.59%。而在經「三七制」比例加總後，參選人徐巧芯平均支持度為51.266%、費鴻泰平均支持度為48.734%，最終初選結果由徐巧芯勝出。

費鴻泰今晚在臉書表示，「恭喜徐巧芯，任重道遠，感謝大家」，徐巧芯留言回應，「謝謝費鴻泰委員，我會好好的接住您給我的傳承，未來我們還要一起攜手讓國會過半、國民黨重返執政！您辛苦了！一起打拚！」