南投縣竹山及鹿谷鄉為全台種植筍子重要產地，因去年底到今年3月連續乾旱影響，造成竹筍受災，獲中央列入農業天然災害現金救助，自21日起受理申請，因限定「農牧用地」具申請資格，農友認為政府不該對「農地」與「林地」有差別待遇。

南投縣政府表示，今年1月初縣府農業處即觀察到林地的冬筍產量有減少的情形，隨即邀請相關單位會勘，3月中旬發現乾旱現象持續，產季已到尾聲，災損應屬明確。

南投縣政府指出，於4月17日函請行政院農業委員會農糧署將竹筍農損列現金救助。認為竹筍受災不應區分「農地」或「林地」建請林務局能納入林地竹筍災害救助。

民進黨立委蔡培慧指出，接獲許多筍農陳情，因地目非「農牧用地」，而是「林業用地」但同樣種植筍子，結果農地被列農業天然災害現金救助，林地被公所以不符資格退件。將召集農委會、林務局協調針對竹林副產物災損給予適當補助。

南投縣政府表示，因應極端氣候的影響，未來乾旱發生的頻率應該會增加，建議中央主管機關應檢討統一竹筍災害的受理程序，避免發生農、林地不同調的情形，提升政府施政效能。