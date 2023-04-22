新北市今（22）日下午15時許有名少年與另2名同校友人相約在土城運動中心，3人在打鬧時發生衝突，結果其中一人竟持物品將另一人打的頭破血流，緊急送往醫院治療，詳細事發原因仍有待警方釐清。
據了解，3人當時在土城運動中心互相打鬧，結果疑似是傷者吐口水到另名少年臉上，造成對方氣憤異常，竟隨手拿起物品重擊傷者頭部，使傷者血濺當場，消防人員獲報趕抵現場後，將傷者被送往醫院治療，而詳細發生原因則有待警方釐清。
新北市今（22）日下午15時許有名少年與另2名同校友人相約在土城運動中心，3人在打鬧時發生衝突，結果其中一人竟持物品將另一人打的頭破血流，緊急送往醫院治療，詳細事發原因仍有待警方釐清。
據了解，3人當時在土城運動中心互相打鬧，結果疑似是傷者吐口水到另名少年臉上，造成對方氣憤異常，竟隨手拿起物品重擊傷者頭部，使傷者血濺當場，消防人員獲報趕抵現場後，將傷者被送往醫院治療，而詳細發生原因則有待警方釐清。
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