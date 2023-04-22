《黑的教育》導演柯震東（左起）、蔡凡熙與導演程偉豪及監製金百倫在義大利遠東影展相見歡（禾豐九路提供）

《黑的教育》導演柯震東（左）、演員蔡凡熙（右）和導演陳哲藝（中）合影（禾豐九路提供）

《黑的教育》擔任第25屆義大利烏迪內遠東國際影展（Udine Far East Film Festival）開幕片，台灣時間今（22）日舉辦盛大首映，導演柯震東率演員蔡凡熙赴義大利出席，首次帶著電影登陸歐洲的兩人，行前30小時失眠、胃痛、焦慮不已。開演前柯震東簡單與觀眾致意並說：「Relax！希望大家放輕鬆的觀看！」

電影放映結束近當地午夜12點，現場仍坐無虛席，鼓掌長達3分多鐘，影展主席Sabrina邀請導演及演員起立接受熱烈掌聲，兩人也向全場1200位觀眾表達感謝。散場後有許多來自世界各地影迷爭相和柯震東、蔡凡熙合影及簽名，從場內到場外的熱情簇擁，映後反應非常好，當地觀眾對導演的首次執導能力以及演員們的表演讚譽有加，讓兩人鬆了一口氣。

另一組台灣導演程偉豪及監製金百倫也攜片參展，柯震東亦與多組國際影人交流，包含《魯蛇大翻身》南韓導演張恆準及2AM 成員鄭珍雲、新加坡導演陳哲藝、日本導演中村真夕等。柯震東和蔡凡熙接下來將出席影展座談會和接受媒體訪問，也打算趁此趟四處走走，感受獨特浪漫的義大利風情。