若發現另一半出軌，但對方馬上道歉低頭，有些人就會心軟，選擇原諒並給對方機會，不過有的人有精神潔癖，愛人一旦偷吃，他們就絕不可能復合。《搜狐網》分享3個對感情只求真愛的星座，他們絕對不會將就。

1、水瓶座

水瓶座很重視精神層面，感情中認為寧缺勿濫，擇偶條件高，喜歡有趣的性格，允許對方個性有瑕疵，畢竟人生來就不是完美的，但在感情裡絕不能犯錯，戀人可以有自己的生活，但不能與異性交往過密，如果他們不懂得避嫌，水瓶座寧可放棄這段感情。

2、射手座

射手座個性有些傲慢自大，在感情中會一心一意對另一半，有著強烈的感情執念，絕不容許被背叛，而且他們擁有超凡的直覺和觀察力，只要發現一點端倪，就會毫不猶豫地分手，對待感情比較偏激，一旦感覺對方的不忠，射手座就會馬上離開。

3、處女座

處女座不僅生活有潔癖，精神層面也是如此，他們做事很有原則，在自己的世界設下很多規則，很在乎另一半的行為、性格和交友圈，更不用說出軌了，當發現對方不夠完美，他們可能會在心中默默地剔除對方，若發現戀人偷吃，就會果斷分手，認為對方非常噁心。