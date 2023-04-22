樂天桃猿洋投霍爾。（資料照，樂天桃猿提供）

樂天桃猿22日繼續與統一獅在府城交手，原定的先發投手霍爾出現身體不適的情況，1球未投就退場，桃猿緊急推出陳鴻文接替登板，球團表示，霍爾有出現胸悶、心悸的狀況，當下已立即到醫院進行詳細檢查，結果臨危受命登板的陳鴻文也在3局下身體出狀況退場。

桃猿昨天起與獅隊在台南進行3連戰，首戰以2比22遭到血洗，今天原本預計推出洋投霍爾先發，但他在準備登板前突然出現身體不適，在1局下開始前攻守交換時直接走回休息室，此役主審紀華文也用麥克風向現場球迷說說明情況。

根據棒球規則5.10(i)，「若投手已經上場越過界外線，走向投手丘就投手板位置準備展開該局時，即必須完成投球至第 1 位擊球員出局或上壘；但擊球員被替換、或主審認定投手因受傷或疾病無法投球時除外。

而臨危受命接替先發的陳鴻文在1局下就出現亂流失掉4分，2局下又挨林子豪陽春炮，3局下面對林益全時，在1好1壞球的情況下身體也出狀況，他叫上防護員，經過防護員評估後，教練團決定換投，換上第3任投手許峻暘。

球團表示，陳鴻文是右手肘不適，目前正在冰敷，要等冰敷後才能研判後續傷勢狀況。