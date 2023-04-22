國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選22日落幕，在加總電話民調與黨員投票得數據後，台北市議員徐巧芯以2.5%的差距，擊敗挑戰6連霸的現任立委費鴻泰。在初選勝出後，徐巧芯也透過臉書發表簡短聲明，直言「我們一起創造了奇蹟、寫下了歷史！謝謝大家！」

藍營第七選區立委初選22日落幕，黨員投票結果為徐巧芯763票、費鴻泰762票，徐巧芯險勝費鴻泰1票；電話民調部分，在兩家民調公司加總後，最終徐巧芯以51.795%勝過費鴻泰的48.205%，雙方民調差距為3.59%。最終經「三七制」比例加總後，參選人徐巧芯平均支持度為51.266%、費鴻泰平均支持度為48.734%，最終初選結果由徐巧芯勝出。

從黨內初選脫穎而出後，徐巧芯也透過臉書發表聲明，表示「我們一起創造了奇蹟、寫下了歷史！謝謝大家！」徐巧芯說，也特別感謝費鴻泰委員的肯定，初選完畢過後，團結一致對外，讓國民黨國會過半、重返執政。徐巧芯也喊話黨內新生代，表示「親愛的各位年輕世代的好朋友，我們接下來也要一同作戰。」