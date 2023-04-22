原住民族委員會辦理「112年第1次原住民族語言能力認證測驗」，本次報考總計1萬6602人，今(22)日在全國17考區共77試區舉行，其中報考初級年紀最小的考生為新莊丹鳳幼兒園阿美語及高雄市那瑪夏民生國小沉浸式幼兒園卡那卡那富語的5歲考生，年紀最長者則為萬大泰雅語(中級)及賽考利克泰雅語(中高級)的80歲考生。

今日原民會主席夷將．拔路兒(Icyang．Parod)上午前往台北考區台灣師範大學試區巡視，瞭解當日試務作業及應變中心相關處置，下午特別到新北市新莊中平國中考場，鼓勵5歲的幼兒考生。

原民會夷將(Icyang)表示，自110年度開始族語認證測驗每年辦理2次，今年就年齡層分析，7歲至15歲人數最多，計有1萬1128人報名，依各縣市報名情形，花蓮縣2107人為全台之冠，其次為桃園市及台東縣的1939人，另外澎湖縣及金門縣等外島縣市也分別有5名及12名考生報名，可見各縣市政府不遺餘力推動族語復振工作。

原民會也特別指派主任秘書王美蘋(Akiku·Haisum)前往考生最少僅5名的澎湖縣試場，鼓勵5名考生並為他們加油打氣；另外中高級報考人數已連續5次突破3000人，累積辦理7次已達2萬3000人報名，成長速度快且穩定，顯示有更多考生想要往上挑戰，願意持續增長自我族語能力。

年紀最小的考生是就讀丹鳳國小附設幼兒園5歲的陳以安，母親表示，為了鼓勵小朋友認識自己的語言及文化，平時會和以安及就讀二年級的姊姊一起使用族語E樂園學習秀姑巒阿美語，因為姐姐去年通過族語認證測驗，所以激勵以安想要報考初級的動機，也希望能跟姐姐一樣通過測驗。