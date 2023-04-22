預售案「希望之星」，基地在仁武唯一公辦商業重劃區澄德特區，規畫2房和3房產品，21～41坪，共有156戶，鎖定自住型首購族、家庭客層群。（柯宗緯翻攝）

預售案「希望之星」，基地在仁武唯一公辦商業重劃區澄德特區，規畫2房和3房產品，21～41坪，共有156戶，鎖定自住型首購族、家庭客層群。（柯宗緯翻攝）

浤圃機構插旗高雄市仁武區推出「希望之星」預售案，僅有156戶，預計明年底交屋。浤圃近日更霸氣宣布，每戶已購客將獲贈25萬至40萬元不等的成家基金，鎖定自住型首購族、家庭客層群。該成家基金專案，即日起至7月15日購屋者適用。

浤圃機構董事長蘇宏圃強調，對於大部分購屋族來說，買房子可能是一輩子一次的選擇，而蓋好房子是浤圃的責任，15年來用心摯劃每一棟建築，以「0客訴」的品牌價值推出「希望之星」，秉持以往的品質堅持外同時也升級了建材選用，打造更舒適、安心的建築。

浤圃建設總經理蘇姿菁指出，預售案「希望之星」，基地在仁武唯一公辦商業重劃區澄德特區，規畫2房和3房產品，21～41坪，共有156戶，鎖定自住型首購族、家庭客層群，該案總銷約21億元，目前成交價約落在30到33萬元，開賣迄今3個月已賣出3成。

負責銷售的豐匯地產總經理施棟瀝表示，浤圃「希望之星」千萬幸福基金專案，針對想成家立業的購屋族，浤圃機構加碼千萬幸福基金專案，以成家、新婚、蜜月、育兒、教育等5大項目贊助高額的基金，可根據購屋者需求而提供不同選擇，像是提供公立幼兒園至大學學費全支付或住家裝潢等。

施棟瀝分析，近年仁武區受惠仁武產業園區等重大建設、人口紅利加持，地價、房價都呈現上漲趨勢，10年內人口增幅達48.3％，而位於澄德特區個案「希望之星」，主要鎖定自住客購屋，未來交屋後，已購戶可憑消費發票享有依坪數不同的幸福基金。